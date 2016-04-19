На Сході загинув український військовий

Протягом доби, 20 січня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на сторінці у соцмережі Facebook.Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.П’ять обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:– неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;– поруч з Мар'їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;– в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;– поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;– неподалік – Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:– поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;– поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;– три рази неподалік населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та 120-мм мінометів противник випустив 17 мін.Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.