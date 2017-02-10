У селі на Волині біля будинку загорілись тюки соломи. ФОТО





Пожежа трапилась 20 січня близько 19:00. Про це з місця події повідомив кореспондент



Займання трапилось за декілька метрів від будинку. До приїзду пожежників вогонь гасили небайдужі люди, аби він не перекинувся на хату, у якій знаходилась пенсіонерка та малолітня дитина.



На щастя, більшої біди вдалося уникнути.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Копачівка Рожищенського району загорілись тюки соломи.Пожежа трапилась 20 січня близько 19:00. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище Займання трапилось за декілька метрів від будинку. До приїзду пожежників вогонь гасили небайдужі люди, аби він не перекинувся на хату, у якій знаходилась пенсіонерка та малолітня дитина.На щастя, більшої біди вдалося уникнути.

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