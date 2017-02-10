У селі на Волині біля будинку загорілись тюки соломи. ФОТО
Сьогодні, 09:18
У селі Копачівка Рожищенського району загорілись тюки соломи.
Пожежа трапилась 20 січня близько 19:00. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Займання трапилось за декілька метрів від будинку. До приїзду пожежників вогонь гасили небайдужі люди, аби він не перекинувся на хату, у якій знаходилась пенсіонерка та малолітня дитина.
На щастя, більшої біди вдалося уникнути.
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Пожежа трапилась 20 січня близько 19:00. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Займання трапилось за декілька метрів від будинку. До приїзду пожежників вогонь гасили небайдужі люди, аби він не перекинувся на хату, у якій знаходилась пенсіонерка та малолітня дитина.
На щастя, більшої біди вдалося уникнути.
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