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21 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

21 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 21 січня, за народним календарем вшановують пам'ять Омеляна або Омеляна Призимника.

Іменини відзначають власники таких імен: Агнеса, Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, - пише Радіо Максимум.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

- За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
- По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.
- Вікна в будинку запітніли – до відлиги.
- Людина, яка захворіла в цей день, – скоро видужає.
- Якщо за вікном мороз, то потеплішає нескоро.
- Іній на стогах – до дощового літа.


ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

- Якщо 21 січня заметіль, то в дорогу краще не вирушати, бо хуртовина на Омелянів день вважається особливо небезпечною.
- До обіду не можна працювати. Здавна брали вихідний у цей день, а роботу вважали гріхом.
- Також сьогодні не можна підслуховувати чужі розмови. Якщо у вас це сталося випадково, то негайно перейдіть у місце, де вам не буде чутно розмов.


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Теги: 21 січня, свято, традиції
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