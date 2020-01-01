21 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Іменини відзначають власники таких імен: Агнеса, Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, - пише



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



- За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.

- По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.

- Вікна в будинку запітніли – до відлиги.

- Людина, яка захворіла в цей день, – скоро видужає.

- Якщо за вікном мороз, то потеплішає нескоро.

- Іній на стогах – до дощового літа.





ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



- Якщо 21 січня заметіль, то в дорогу краще не вирушати, бо хуртовина на Омелянів день вважається особливо небезпечною.

- До обіду не можна працювати. Здавна брали вихідний у цей день, а роботу вважали гріхом.

- Також сьогодні не можна підслуховувати чужі розмови. Якщо у вас це сталося випадково, то негайно перейдіть у місце, де вам не буде чутно розмов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 січня, за народним календарем вшановують пам'ять Омеляна або Омеляна Призимника.Іменини відзначають власники таких імен: Агнеса, Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, - пише Радіо Максимум. - За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.- По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.- Вікна в будинку запітніли – до відлиги.- Людина, яка захворіла в цей день, – скоро видужає.- Якщо за вікном мороз, то потеплішає нескоро.- Іній на стогах – до дощового літа.- Якщо 21 січня заметіль, то в дорогу краще не вирушати, бо хуртовина на Омелянів день вважається особливо небезпечною.- До обіду не можна працювати. Здавна брали вихідний у цей день, а роботу вважали гріхом.- Також сьогодні не можна підслуховувати чужі розмови. Якщо у вас це сталося випадково, то негайно перейдіть у місце, де вам не буде чутно розмов.

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