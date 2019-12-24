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У Луцьку посеред вулиці зловили чоловіка з наркотиками

У Луцьку посеред вулиці зловили чоловіка з наркотиками
У Луцьку в ніч на 21 січня, на проспекті Грушевського, патрульні виявили підозрілих осіб.

В одного з чоловіків при перевірці знайшли згорток з рожевою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Як повідомив затриманий, це був амфетамін.

34-річного чоловіка перевірили по базі. І з'ясувалось, що він уже мав раніше проблеми з законом через наркотики. Про подію повідомили слідчо-оперативну групу.
У Луцьку посеред вулиці зловили чоловіка з наркотиками
У Луцьку посеред вулиці зловили чоловіка з наркотиками


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Теги: наркотики, Луцьк
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