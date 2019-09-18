У райлікарні на Волині медики вперше прооперували онкохвору жінку з переломом стегна

Вперше лікарі-травматологи Любомльської лікарні провели операцію жінці, яка мала онкологію з метастазами в кістках, та отримала патологічний перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням.Про це інформує КНП "Любомльське ТМО Любомльської районної ради" у facebook.Ризики для проведення такої операції були чималі, оскільки 64-річна пацієнтка, жителька одного з сіл Шацького району, мала гіпертонічну хворобу, онкологію стегнової кістки та був ризик кровотечі під час операції.«В нас був один вихід: оскільки пластину вставити у стегно на зламі кістки було неможливо (цей метод фіксації був протипоказаний), довелося ставити апарат зовнішньої фіксації. Операцію проводили малоінвазивно, що вдалося уникнути крововтрати. Загалом такі операції мають проводитись за допомогою ортопедичного стола та спеціальної рентгенівської установки – ЕОП (електронно-оптичний перетворювач), яка дає рентгеноскопію в реальному часі, яка робиться безпосередньо в операційній з виведенням зображення на екран. Замість цього користувалися стаціонарним рентгенапаратом, який спеціально привезли в операційну. Це дало можливість двічі зробити знімок під час операції», - розповідає лікар ортопед-травматолог Андрій Бондаренко.Тривала операція півтори години, під час якої лікарі вправили місце перелому та зафіксували його за допомогою апарату зовнішньої фіксації (зовнішніми металевими штирями).Після операції та курсу антибіотиків жінку через тиждень виписали додому у задовільному стані.Цього тижня любомльські лікарі зробили ще одну таку операцію.