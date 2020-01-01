Волонтери закликають підтримати дитину, вітчим якої вже на небі

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– дівчинка, яка 21 січня святкує 11-й день народження. Її вітчимзагинув на фронті влітку 2014 року, виходячи «зеленим коридором» з Іловайського котла.Віка навчається у 5-му класі. Вчитися вона любить, хоча, щиро зізнається, що не завжди усе виходить на відмінно, як би їй хотілося. Вікторія відвідує художню школу, має хист до малювання. Зараз дівчинка захопилася рукодільними техніками виготовлення різноманітних поробок. У Вікторії є ще одне захоплення, яке має всі шанси перерости у професію – вона любить робити зачіски та плести косички. Мама Вікторії Валентина говорить, що вже неодноразово купувала дівчинці різноманітні журнали із поетапними малюнками, що ілюструють процес роботи над зачіскою.Вікторія любить тварин. Розповідає, що вдома живе черепаха Емма, яку тато подарував їй у 3 роки, та кролик.Віка дуже любить маму. Говорить, що її матуся надзвичайно добра та хороша – водить їх із сестричкою на мультики, у музеї та й просто на прогулянки, присвячує їм весь свій вільний час і всіма силами старається забезпечити своїх донечок усім необхідним. Мама Валентина намагається забезпечити дівчаток усім необхідним попри матеріальні труднощі, а Віка старається у всьому допомагати мамі: чи то із прибиранням, чи з приготуванням їжі, чи із сестричкою Мартою.Одне з найбільших бажань дівчинки – аби в Україні настав довгоочікуваний мир. А на день народження Вікуся хотіла б отримати манекен для зачісок. Також є потреба в одязі для дівчинки та матеріальній підтримці, адже сім’я змушена винаймати житло, що зараз дуже недешево.Контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про вітчима іменинниці є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/19/pominkevich.htmФінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК - 4731 2191 1514 4341 - Скворцова Валентина Сергіївна.ВІКТОРІЯ СКВОРЦОВА - 11 років (21.01.2009). м. Луцьк. Ріст:146; Розмір взуття: 34-35