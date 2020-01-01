Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги

Галина Степанькова просить небайдужих волинян про допомогу.



Так, нещодавно, 12 січня, у жінки горів будинок. Пожежа виникла всередині хати, як наслідок – майже все знищене чи пошкоджене вогнем, - пише газета



У тому числі залишилася жінка без найнеобхідніших речей. Коштів у жінки та її близьких на ремонт та відновлення житла немає.



Тож Галина Іванівна звертається до всіх небайдужих із проханням допомогти з ремонтом будинку. Адже надворі зима, а жінка практично залишилася серед обгорілих стін, майже без вікон і дверей, знищилась й система опалення.



Кошти можна перераховувати на картку для виплат ПриватБанку: 4149 4996 4937 0820 або на пенсійну картку: 5168 7573 3731 2914.





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