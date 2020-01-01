Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
Сьогодні, 15:27
Жителька селище Любешів Галина Степанькова просить небайдужих волинян про допомогу.
Так, нещодавно, 12 січня, у жінки горів будинок. Пожежа виникла всередині хати, як наслідок – майже все знищене чи пошкоджене вогнем, - пише газета Нове життя.
У тому числі залишилася жінка без найнеобхідніших речей. Коштів у жінки та її близьких на ремонт та відновлення житла немає.
Тож Галина Іванівна звертається до всіх небайдужих із проханням допомогти з ремонтом будинку. Адже надворі зима, а жінка практично залишилася серед обгорілих стін, майже без вікон і дверей, знищилась й система опалення.
Кошти можна перераховувати на картку для виплат ПриватБанку: 4149 4996 4937 0820 або на пенсійну картку: 5168 7573 3731 2914.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, нещодавно, 12 січня, у жінки горів будинок. Пожежа виникла всередині хати, як наслідок – майже все знищене чи пошкоджене вогнем, - пише газета Нове життя.
У тому числі залишилася жінка без найнеобхідніших речей. Коштів у жінки та її близьких на ремонт та відновлення житла немає.
Тож Галина Іванівна звертається до всіх небайдужих із проханням допомогти з ремонтом будинку. Адже надворі зима, а жінка практично залишилася серед обгорілих стін, майже без вікон і дверей, знищилась й система опалення.
Кошти можна перераховувати на картку для виплат ПриватБанку: 4149 4996 4937 0820 або на пенсійну картку: 5168 7573 3731 2914.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сім'я з Волині заснувала успішний гарбузовий бізнес
Сьогодні, 15:52
Фермерам дозволили до кінця року торгувати у Луцьку біля РАЦСу
Сьогодні, 15:40
Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
Сьогодні, 15:27
У Рожищі дорогу не поділили Audi та Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 15:02
Медіа