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Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги

Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
Жителька селище Любешів Галина Степанькова просить небайдужих волинян про допомогу.

Так, нещодавно, 12 січня, у жінки горів будинок. Пожежа виникла всередині хати, як наслідок – майже все знищене чи пошкоджене вогнем, - пише газета Нове життя.

У тому числі залишилася жінка без найнеобхідніших речей. Коштів у жінки та її близьких на ремонт та відновлення житла немає.

Тож Галина Іванівна звертається до всіх небайдужих із проханням допомогти з ремонтом будинку. Адже надворі зима, а жінка практично залишилася серед обгорілих стін, майже без вікон і дверей, знищилась й система опалення.

Кошти можна перераховувати на картку для виплат ПриватБанку: 4149 4996 4937 0820 або на пенсійну картку: 5168 7573 3731 2914.

Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги

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Теги: пожежа, Волинь, Любешів
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