При в’їзді у Володимир кросовер зіткнувся з Opel
Сьогодні, 10:58
При в’їзді у Володимир-Волинський з села Заріччя трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Автопригода сталась 20 січня близько 19:00, - пише БУГ.
Зазначають, що кросовер Renault Duster наздогнав легковик Opel. Водій Renault не вибрав безпечної дистанції та спричинив зіткнення.
Обидві автівки отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.
Водію Renault Duster загрожує стаття 124 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась 20 січня близько 19:00, - пише БУГ.
Зазначають, що кросовер Renault Duster наздогнав легковик Opel. Водій Renault не вибрав безпечної дистанції та спричинив зіткнення.
Обидві автівки отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.
Водію Renault Duster загрожує стаття 124 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Знайшли студентку, яка зникла на Волині 4 дні тому
Сьогодні, 11:19
Волонтери закликають підтримати дитину, вітчим якої вже на небі
Сьогодні, 11:01
При в’їзді у Володимир кросовер зіткнувся з Opel
Сьогодні, 10:58
На агрофірмі у Вінницькій області зафіксували пташиний грип
Сьогодні, 10:36
Медіа