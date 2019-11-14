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При в’їзді у Володимир кросовер зіткнувся з Opel

При в’їзді у Володимир кросовер зіткнувся з Opel
При в’їзді у Володимир-Волинський з села Заріччя трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Автопригода сталась 20 січня близько 19:00, - пише БУГ.

Зазначають, що кросовер Renault Duster наздогнав легковик Opel. Водій Renault не вибрав безпечної дистанції та спричинив зіткнення.

Обидві автівки отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.

Водію Renault Duster загрожує стаття 124 КУпАП.

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Теги: аварія, Володимир-Волинський
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