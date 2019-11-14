При в’їзді у Володимир кросовер зіткнувся з Opel





Автопригода сталась 20 січня близько 19:00, - пише



Зазначають, що кросовер Renault Duster наздогнав легковик Opel. Водій Renault не вибрав безпечної дистанції та спричинив зіткнення.



Обидві автівки отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.



Водію Renault Duster загрожує стаття 124 КУпАП.

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