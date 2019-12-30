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Відреставрований костел в Олиці з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Відреставрований костел в Олиці з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали, який вигляд має костел в Олиці після реставрації.

19 січня на Youtube-каналі Peterchuk Production опублікували відео костелу, зняте з висоти, пишуть Хроніки Любарта.

Нагадаємо, попри те, що будівля належить до числа українських пам'яток національного значення, місцева влада не займалася охороною культурної спадщини.

За справу взялися представники Республіки Польща, адже саме польські ксьонди за багато років після війни відновили служби в костелі.

Реставрувати пам'ятку почали ще в 2013-му. Найперше провели основні будівельні роботи, адже костел був в аварійному стані. Згодом взялися за декоративні роботи.


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Теги: костел, Олика
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