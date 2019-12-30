Відреставрований костел в Олиці з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





19 січня на Youtube-каналі Peterchuk Production опублікували відео костелу, зняте з висоти, пишуть



Нагадаємо, попри те, що будівля належить до числа українських пам'яток національного значення, місцева влада не займалася охороною культурної спадщини.



За справу



Реставрувати пам'ятку почали ще в 2013-му. Найперше провели основні будівельні роботи, адже костел був в аварійному стані. Згодом взялися за декоративні роботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, який вигляд має костел в Олиці після реставрації.19 січня на Youtube-каналі Peterchuk Production опублікували відео костелу, зняте з висоти, пишуть Хроніки Любарта Нагадаємо, попри те, що будівля належить до числа українських пам'яток національного значення, місцева влада не займалася охороною культурної спадщини.За справу взялися представники Республіки Польща , адже саме польські ксьонди за багато років після війни відновили служби в костелі.Реставрувати пам'ятку почали ще в 2013-му. Найперше провели основні будівельні роботи, адже костел був в аварійному стані. Згодом взялися за декоративні роботи.

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