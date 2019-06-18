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Знайшли студентку, яка зникла на Волині 4 дні тому

Знайшли студентку, яка зникла на Волині 4 дні тому
Розшукали студентку з Нововолинська Єлизавету Лесик 18.09.2003 року народження, яка зникла 17 січня.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що дівчина пішла з гуртожитку ДНЗ "Нововолинського ЦПТО" та мала повернутися о 18.00 год. Утім, зв'язок із нею зник. 4 доби нічого про місцезнаходження дівчини не було відомо.

Станом на 11:10 21 січня у поліції повідомили, що встановили місце перебування неповнолітньої жительки міста Нововолинськ. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Протиправних дій щодо неповнолітньої не скоєно.

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Теги: Єлизавету Лесик, розшук, поліція, Нововолинськ
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