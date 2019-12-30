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У Луцьку безхатько спричинив пожежу у багатоповерхівці

У Луцьку безхатько спричинив пожежу у багатоповерхівці
В одній із дев’ятиповерхівок Луцька трапилась пожежа. Загорання відбулося у підвальному приміщенні будинку.

Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.

З її слів, інцидент трапився 20 січня близько 21:20 за адресою проспект Молоді, 3-б. Загорання сталося у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового цегляного будинку через безхатька, який підпалив свій матрац. Попри те, що матрац згорів, сам винуватець пожежі не постраждав - його врятували рятувальники.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: пожежа, Луцьк, багатоповерхівка
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