У Луцьку безхатько спричинив пожежу у багатоповерхівці





Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини Ірина Варварук.



З її слів, інцидент трапився 20 січня близько 21:20 за адресою проспект Молоді, 3-б. Загорання сталося у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового цегляного будинку через безхатька, який підпалив свій матрац. Попри те, що матрац згорів, сам винуватець пожежі не постраждав - його врятували рятувальники.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній із дев’ятиповерхівок Луцька трапилась пожежа. Загорання відбулося у підвальному приміщенні будинку.Про це у коментарі повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській областіЗ її слів, інцидент трапився 20 січня близько 21:20 за адресою проспект Молоді, 3-б. Загорання сталося у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового цегляного будинку через безхатька, який підпалив свій матрац. Попри те, що матрац згорів, сам винуватець пожежі не постраждав - його врятували рятувальники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію