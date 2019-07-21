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У Луцьку патрульні з погонею ловили п'яного водія

У Луцьку патрульні з погонею ловили п'яного водія
У Луцьку патрульні поліцейські затримали нетверезого водія.

20 січня близько 21-ї години вечора, у Луцьку, екіпаж виявив водія Kia Venga, який не вмикав покажчики повороту, інформує пресслужба поліції.

З проблисковими маячками та гучномовцем патрульні подали сигнал про зупинку порушнику, однак той не зреагував та продовжив утікати, набираючи швидкість.

Шляхом блокування автомобіль зупинили менше, аніж за хвилину.
При спілкуванні у водія виявили ознаки сп’яніння. Це підтвердив висновком лікар в наркодиспансері.

На чоловіка оформили 2 протоколи та 2 постанови, у тому числі, за керування в стані сп’яніння та ігнорування вимоги про зупинку. Тепер йому загрожує чимала сума штрафу. Транспортний засіб евакуювали.

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Теги: погоня, п'яний за кермом, Луцьк
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