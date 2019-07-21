У Луцьку патрульні з погонею ловили п'яного водія

У Луцьку патрульні поліцейські затримали нетверезого водія.20 січня близько 21-ї години вечора, у Луцьку, екіпаж виявив водія Kia Venga, який не вмикав покажчики повороту, інформує пресслужба поліції.З проблисковими маячками та гучномовцем патрульні подали сигнал про зупинку порушнику, однак той не зреагував та продовжив утікати, набираючи швидкість.Шляхом блокування автомобіль зупинили менше, аніж за хвилину.При спілкуванні у водія виявили ознаки сп’яніння. Це підтвердив висновком лікар в наркодиспансері.На чоловіка оформили 2 протоколи та 2 постанови, у тому числі, за керування в стані сп’яніння та ігнорування вимоги про зупинку. Тепер йому загрожує чимала сума штрафу. Транспортний засіб евакуювали.