У Луцьку патрульні з погонею ловили п'яного водія
Сьогодні, 11:45
У Луцьку патрульні поліцейські затримали нетверезого водія.
20 січня близько 21-ї години вечора, у Луцьку, екіпаж виявив водія Kia Venga, який не вмикав покажчики повороту, інформує пресслужба поліції.
З проблисковими маячками та гучномовцем патрульні подали сигнал про зупинку порушнику, однак той не зреагував та продовжив утікати, набираючи швидкість.
Шляхом блокування автомобіль зупинили менше, аніж за хвилину.
При спілкуванні у водія виявили ознаки сп’яніння. Це підтвердив висновком лікар в наркодиспансері.
На чоловіка оформили 2 протоколи та 2 постанови, у тому числі, за керування в стані сп’яніння та ігнорування вимоги про зупинку. Тепер йому загрожує чимала сума штрафу. Транспортний засіб евакуювали.
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20 січня близько 21-ї години вечора, у Луцьку, екіпаж виявив водія Kia Venga, який не вмикав покажчики повороту, інформує пресслужба поліції.
З проблисковими маячками та гучномовцем патрульні подали сигнал про зупинку порушнику, однак той не зреагував та продовжив утікати, набираючи швидкість.
Шляхом блокування автомобіль зупинили менше, аніж за хвилину.
При спілкуванні у водія виявили ознаки сп’яніння. Це підтвердив висновком лікар в наркодиспансері.
На чоловіка оформили 2 протоколи та 2 постанови, у тому числі, за керування в стані сп’яніння та ігнорування вимоги про зупинку. Тепер йому загрожує чимала сума штрафу. Транспортний засіб евакуювали.
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