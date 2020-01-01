У шоу «Стосується кожного» говорили про волинянина, якого підозрюють у жорстокому вбивстві двох дівчат. ВІДЕО

Сергія Ксьондзика.



20 січня вийшла перша частина епізоду «Щоденник вбивства», друга вийде 21 січня, пише



Нагадаємо, що у перші дні нового року в шафі орендованої столичної квартири виявивили понівечені трупи двох дівчат, яких на той момент уже кілька днів вважали зниклими без вісти. 19–річна Марія Каминіна та її подруга, 16-річна Єва Лисенко, зникли одразу після нового року. За словами їхніх батьків, дівчата збиралися на прогулянку лише на кілька годин.



У студії батьки вбитих дівчат розповіли, що їм відомо про цю подію.



Також, виявилося, що одна із дівчат вела щоденник і батьки довірили його експертам «Стосується кожного» для аналізу.



Окрім цього, до студії запросили Юрія Маслака, який знає деталі минулого одного із підозрюваних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На телеканалі Інтер у шоу «Стосується кожного» обговорювали вбивство, у якому підозрюють уродженця Любитова Ковельського району20 січня вийшла перша частина епізоду «Щоденник вбивства», друга вийде 21 січня, пише "Район.in.ua ".Нагадаємо, що у перші дні нового року в шафі орендованої столичної квартири виявивили понівечені трупи двох дівчат, яких на той момент уже кілька днів вважали зниклими без вісти. 19–річната її подруга, 16-річна, зникли одразу після нового року. За словами їхніх батьків, дівчата збиралися на прогулянку лише на кілька годин.У студії батьки вбитих дівчат розповіли, що їм відомо про цю подію.Також, виявилося, що одна із дівчат вела щоденник і батьки довірили його експертам «Стосується кожного» для аналізу.Окрім цього, до студії запросили Юрія Маслака, який знає деталі минулого одного із підозрюваних.

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