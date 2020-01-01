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У шоу «Стосується кожного» говорили про волинянина, якого підозрюють у жорстокому вбивстві двох дівчат. ВІДЕО

У шоу «Стосується кожного» говорили про волинянина, якого підозрюють у жорстокому вбивстві двох дівчат. ВІДЕО
На телеканалі Інтер у шоу «Стосується кожного» обговорювали вбивство, у якому підозрюють уродженця Любитова Ковельського району Сергія Ксьондзика.

20 січня вийшла перша частина епізоду «Щоденник вбивства», друга вийде 21 січня, пише "Район.in.ua".

Нагадаємо, що у перші дні нового року в шафі орендованої столичної квартири виявивили понівечені трупи двох дівчат, яких на той момент уже кілька днів вважали зниклими без вісти. 19–річна Марія Каминіна та її подруга, 16-річна Єва Лисенко, зникли одразу після нового року. За словами їхніх батьків, дівчата збиралися на прогулянку лише на кілька годин.

У студії батьки вбитих дівчат розповіли, що їм відомо про цю подію.

Також, виявилося, що одна із дівчат вела щоденник і батьки довірили його експертам «Стосується кожного» для аналізу.

Окрім цього, до студії запросили Юрія Маслака, який знає деталі минулого одного із підозрюваних.


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Теги: вбивство, волинянин, Київ
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