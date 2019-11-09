У Луцьку карали автохамів за паркування на місцях для людей з інвалідністю. ФОТО





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Так, за вчорашній день винесли 4 постанови на порушників.



Як зазначали поліцейські, паркування автомобілів на місцях для людей з інвалідністю - це досить поширене порушення правил дорожнього руху в Луцьку.



Згідно з ч.5 ст.122 (зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю) КУпАП, штраф за таке правопорушення – від 1 020 гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні оштрафували водіїв, які паркуюють свої автівки на місцях для людей з інвалідністю.Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області Так, за вчорашній день винесли 4 постанови на порушників.Як зазначали поліцейські, паркування автомобілів на місцях для людей з інвалідністю - це досить поширене порушення правил дорожнього руху в Луцьку.Згідно з ч.5 ст.122 (зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю) КУпАП, штраф за таке правопорушення – від 1 020 гривень.

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