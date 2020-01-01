Четверо пасажирів побили провідника поїзда через прохання не курити в тамбурі
Сьогодні, 12:40
Четверо пасажирів побили провідника поїзда "Київ—Івано-Франківськ" за прохання припинити курити в тамбурі.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Вночі 20 січня провіднику поїзда № 43 "Київ—Івано-Франківськ" завдали тілесних ушкоджень четверо пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тож провідник зробив їм з цього приводу зауваження. Однак ті побили провідника. У результаті 50-річний залізничник отримав забої обличчя.
Начальник поїзда по радіозв’язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення і затримали хуліганів.
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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Вночі 20 січня провіднику поїзда № 43 "Київ—Івано-Франківськ" завдали тілесних ушкоджень четверо пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тож провідник зробив їм з цього приводу зауваження. Однак ті побили провідника. У результаті 50-річний залізничник отримав забої обличчя.
Начальник поїзда по радіозв’язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення і затримали хуліганів.
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