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Четверо пасажирів побили провідника поїзда через прохання не курити в тамбурі

Четверо пасажирів побили провідника поїзда через прохання не курити в тамбурі
Четверо пасажирів побили провідника поїзда "Київ—Івано-Франківськ" за прохання припинити курити в тамбурі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Вночі 20 січня провіднику поїзда № 43 "Київ—Івано-Франківськ" завдали тілесних ушкоджень четверо пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тож провідник зробив їм з цього приводу зауваження. Однак ті побили провідника. У результаті 50-річний залізничник отримав забої обличчя.

Начальник поїзда по радіозв’язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення і затримали хуліганів.

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Теги: бійка, поїзд
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