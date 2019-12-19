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У Володимирі на ринку обікрали пенсіонерку

У Володимирі на ринку обікрали пенсіонерку
У Володимирі-Волинському за один день надійшло дві заяви у поліцію про викрадення мобільних телефонів.

Про це інформують у міському відділі поліції, пише "Район.Володимир-Волинський".

У першому випадку 37-річна володимирчанка повідомила про те, що в одному з розважальних закладів міста з кишені її куртки викрали телефон марки Xiaomi, вартістю в 12 тисяч гривень.

Того ж дня в 66-річної пенсіонерки на ринку «УСВ» з прилавку викрали мобільний телефон марки Samsung.

Поліція встановлює деталі крадіжок.

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Теги: Володимир, ринок, крадіжка
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