У Володимирі на ринку обікрали пенсіонерку
Сьогодні, 13:08
У Володимирі-Волинському за один день надійшло дві заяви у поліцію про викрадення мобільних телефонів.
Про це інформують у міському відділі поліції, пише "Район.Володимир-Волинський".
У першому випадку 37-річна володимирчанка повідомила про те, що в одному з розважальних закладів міста з кишені її куртки викрали телефон марки Xiaomi, вартістю в 12 тисяч гривень.
Того ж дня в 66-річної пенсіонерки на ринку «УСВ» з прилавку викрали мобільний телефон марки Samsung.
Поліція встановлює деталі крадіжок.
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Про це інформують у міському відділі поліції, пише "Район.Володимир-Волинський".
У першому випадку 37-річна володимирчанка повідомила про те, що в одному з розважальних закладів міста з кишені її куртки викрали телефон марки Xiaomi, вартістю в 12 тисяч гривень.
Того ж дня в 66-річної пенсіонерки на ринку «УСВ» з прилавку викрали мобільний телефон марки Samsung.
Поліція встановлює деталі крадіжок.
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