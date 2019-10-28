Забули про покійного і почали штурмувати храм: що кажуть в УПЦ (МП) про «похоронний» скандал на Волині





Про це повідомляє пресслужба єпархії.



Нагадаємо,



"У селі помер чоловік, батько голови Оваднівської ОТГ. Його мали відспівувати у місцевому храмі. Але коли процесія прийшла до дверей церкви, вони виявилися зачиненими. Як виявилося настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ієрей Богдан Гнатюк з прихожанами та старостою відмовилися впустити священика та людей, які прийшли провести в останню путь покійного. Була викликана поліція для розв’язання конфлікту. Панахиду довелося відправляти на вулиці", - розповів житель села.



Натомість в УПЦ (МП) кажуть, що учасники похоронної процесії забули про покійного і приступили до штурму дверей храму, як тільки опинилися на подвір’ї церкви.



Настоятель релігійної громади УПЦ в Сусвалі ієреєй Богдан Гнатюк розповів, що помер житель села – батько глави Овадненской об’єднаної територіальної громади (ОТГ) Сергія Панасевич, який відстоює інтереси ПЦУ в церковному конфлікті. Покійний Степан Панасевич був прихожанином УПЦ, ієрей Богдан сповідав і причащав його.



Священник стверджує, що напередодні того, що сталося, голова ОТГ подзвонив йому і в наказовому тоні велів відкрити завтра храм, щоб там «звершив чин похорону» представник ПЦУ.



«Ми домовилися, що процесія зайде на територію церкви, як це вже було в день Богоявлення, коли їхня громада збиралася на церковному подвір’ї за нашою згодою. Однак, коли труну з тілом занесли на територію, почало відбуватися щось, що не піддається опису – про небіжчика просто забули і почали штурмувати двері храму», – зазначив отець Богдан.



«Конфлікт тривав кілька годин, і прозвучало навіть: “Похорон тут ні при чому, потрібна церква”. Я просив відкрити труну, щоб люди могли попрощатися з покійним, але нам відмовили, наполягаючи на тому, щоб ми обов’язково відкрили храм», – продовжив свою розповідь настоятель храму.



За його словами, щоб прорватися до церкви, прихильники ПЦУ влаштували штовханину і стали зіштовхувати зі сходинок жителів села – прихожан УПЦ, що прибули на захист свого храму. Правоохоронці в цей час просто спостерігали за тим, що відбувається.



В УПЦ (МП) також переконують, що прихожани помітили у одної з активісток ПЦУ завчасно заготовлені нові замки.



«Очевидно, що вони хотіли будь-яким способом домогтися, щоб ми відкрили двері, а далі вони б поміняли замки», – припустив настоятель храму.



В результаті двері храму опечатали відразу двома печатками – одну поставив голова ОТГ, іншу – представник ПЦУ.



Варто зазначити, що Богданом Гнатюком, на сьогодні є дійсним, і це «на законних підставах дає йому право захищати свій храм».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській єпархії УПЦ (МП) озвучили свою версію заборони похоронній процесії заходити у храм в Сусвалі.Про це повідомляє пресслужба єпархії.Нагадаємо, у Сусвалі Володимир-Волинського району священик Московського патріархату з прихожанами та старостою не впустили похоронну процесію до храму."У селі помер чоловік, батько голови Оваднівської ОТГ. Його мали відспівувати у місцевому храмі. Але коли процесія прийшла до дверей церкви, вони виявилися зачиненими. Як виявилося настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ієрей Богдан Гнатюк з прихожанами та старостою відмовилися впустити священика та людей, які прийшли провести в останню путь покійного. Була викликана поліція для розв’язання конфлікту. Панахиду довелося відправляти на вулиці", - розповів житель села.Натомість в УПЦ (МП) кажуть, що учасники похоронної процесії забули про покійного і приступили до штурму дверей храму, як тільки опинилися на подвір’ї церкви.Настоятель релігійної громади УПЦ в Сусвалі ієреєйрозповів, що помер житель села – батько глави Овадненской об’єднаної територіальної громади (ОТГ), який відстоює інтереси ПЦУ в церковному конфлікті. Покійний Степан Панасевич був прихожанином УПЦ, ієрей Богдан сповідав і причащав його.Священник стверджує, що напередодні того, що сталося, голова ОТГ подзвонив йому і в наказовому тоні велів відкрити завтра храм, щоб там «звершив чин похорону» представник ПЦУ.«Ми домовилися, що процесія зайде на територію церкви, як це вже було в день Богоявлення, коли їхня громада збиралася на церковному подвір’ї за нашою згодою. Однак, коли труну з тілом занесли на територію, почало відбуватися щось, що не піддається опису – про небіжчика просто забули і почали штурмувати двері храму», – зазначив отець Богдан.«Конфлікт тривав кілька годин, і прозвучало навіть: “Похорон тут ні при чому, потрібна церква”. Я просив відкрити труну, щоб люди могли попрощатися з покійним, але нам відмовили, наполягаючи на тому, щоб ми обов’язково відкрили храм», – продовжив свою розповідь настоятель храму.За його словами, щоб прорватися до церкви, прихильники ПЦУ влаштували штовханину і стали зіштовхувати зі сходинок жителів села – прихожан УПЦ, що прибули на захист свого храму. Правоохоронці в цей час просто спостерігали за тим, що відбувається.В УПЦ (МП) також переконують, що прихожани помітили у одної з активісток ПЦУ завчасно заготовлені нові замки.«Очевидно, що вони хотіли будь-яким способом домогтися, щоб ми відкрили двері, а далі вони б поміняли замки», – припустив настоятель храму.В результаті двері храму опечатали відразу двома печатками – одну поставив голова ОТГ, іншу – представник ПЦУ.Варто зазначити, що у селі Сусваль триває конфлікт навколо храму, зокрема щодо перереєстрації громади як юридичної особи. Як повідомляли у Волинській ОДА, громада офіційно змінила підлеглість і перейшла з УПЦ (МП) до ПЦУ. У Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП ж вважають, що охоронний договір щодо збереження церкви, підписаний з настоятелем, на сьогодні є дійсним, і це «на законних підставах дає йому право захищати свій храм».

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