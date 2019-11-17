У Луцьку із вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
Сьогодні, 12:39
У Луцьку із вікна багатоповерхівки на бульварі Дружби Народів, 3 випав чоловік.
Про це повідомляє Суспільне.
Трагедія сталася сьогодні, 21 січня, близько 12 години. На місці події працюють медики та правоохоронці.
Зі слів начальника Луцького відділу поліції Олега Кічука, чоловік помер.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє Суспільне.
Трагедія сталася сьогодні, 21 січня, близько 12 години. На місці події працюють медики та правоохоронці.
Зі слів начальника Луцького відділу поліції Олега Кічука, чоловік помер.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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