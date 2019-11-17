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У Луцьку із вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО

У Луцьку із вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
У Луцьку із вікна багатоповерхівки на бульварі Дружби Народів, 3 випав чоловік.

Про це повідомляє Суспільне.

Трагедія сталася сьогодні, 21 січня, близько 12 години. На місці події працюють медики та правоохоронці.

Зі слів начальника Луцького відділу поліції Олега Кічука, чоловік помер.

Деталі - згодом.

У Луцьку із вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
У Луцьку із вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
У Луцьку із вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
У Луцьку із вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО

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Теги: чоловік, випав, Луцьк
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