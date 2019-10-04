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На Рівненщині на узбіччі дороги горіла «євробляха», а власник – зник

На Рівненщині на узбіччі дороги горіла «євробляха», а власник – зник
На Рівненщині біля дороги згорів автомобіль.

Так, о 2:20 ночі у поліцію подзвонив невідомий та сказав, що у Дубровицькому районі на узбіччі дороги горить автомобіль, - пише Рівне вечірнє.

Неподалік села Бродець поліцейські справді знайшли це авто, але нікого з людей там не було.

Пресофіцер Нацполіції в Рівненській області Марія Юстицька повідомила, що автомобіль вочевидь зіткнувся з бетонним блоком, отож загорівся. Це був Volkswagen Golf з іноземними номерними знаками. Власника автомобіля ще не знайшли. Якщо його відшукають, то ще й покарають за скоєння ДТП.

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Теги: авто, пожежа, Рівненщина
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