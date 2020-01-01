Не хотів віддавати дітей соцслужбі: деталі загибелі лучанина, який випав із вікна багатоповерхівки





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Нагадаємо,



Зі слів сусідів, чоловіка 1988 року народження звали Віталій М., він сам виховував двох доньок. Сусіди стверджують, що чоловік міг бути причетний до торгівлі наркотиків, сім’я була неблагополучною.



Сусіди кажуть, що 20 січня до їх квартири прибули працівники соцслужб, аби забрати дітей, яких виховували в неналежних умовах. Чоловік чинив опір поліції, влаштував бійку. Потім почав втікати, вибіг на сходову клітку 7 поверху, звідки випав з вікна.



Зі слів медиків, чоловік отримав травми, не сумісні з життям.

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