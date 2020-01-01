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Не хотів віддавати дітей соцслужбі: деталі загибелі лучанина, який випав із вікна багатоповерхівки

Не хотів віддавати дітей соцслужбі: деталі загибелі лучанина, який випав із вікна багатоповерхівки
Чоловік, який випав з вікна 8 поверху в Луцьку, чинив опір поліції та не хотів віддавати дітей представникам соцслужб, які приїхали їх забрати. Втікаючи, він вибіг на сходову клітку і випав з вікна.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Нагадаємо, близько 12 години на бульварі Дружби народів, 3 із вікна багатоповерхівки випав чоловік.

Зі слів сусідів, чоловіка 1988 року народження звали Віталій М., він сам виховував двох доньок. Сусіди стверджують, що чоловік міг бути причетний до торгівлі наркотиків, сім’я була неблагополучною.

Сусіди кажуть, що 20 січня до їх квартири прибули працівники соцслужб, аби забрати дітей, яких виховували в неналежних умовах. Чоловік чинив опір поліції, влаштував бійку. Потім почав втікати, вибіг на сходову клітку 7 поверху, звідки випав з вікна.

Зі слів медиків, чоловік отримав травми, не сумісні з життям.

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Теги: Луцьк, випав із вікна, нові подробиці
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