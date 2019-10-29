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У Луцьку оштрафували водія, який перевозив дитину без автокрісла

У Луцьку оштрафували водія, який перевозив дитину без автокрісла
У Луцьку патрульні спіймали водія автомобіля Citroen Jumpy, який порушував правила дорожньго руху, перетнувши вузьку суцільну лінію розмітки на вулиці Винниченка.

Про це пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Як інформують патрульні, водій перевозив свою маленьку дитину спереду без будь-яких спецзасобів в автомобілі.

Відтак, сумарний штраф, відповідно до ч.1 ст.122 (порушення вимог розмітки проїзної частини доріг) КУпАП та ч.10 ст.121 (порушення правил перевезення дітей) КУпАП – 1 020 гривень.
У Луцьку оштрафували водія, який перевозив дитину без автокрісла
У Луцьку оштрафували водія, який перевозив дитину без автокрісла

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Теги: водій, патрульні, Луцьк
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Коментарі 1
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Нащо ці крісла для дітей?! Хіба недостатньо ікони Пресвятої Богородиці в авто? Вона покриє діток своїм лагідним омофором.
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