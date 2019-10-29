У Луцьку оштрафували водія, який перевозив дитину без автокрісла





Про це пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Як інформують патрульні, водій перевозив свою маленьку дитину спереду без будь-яких спецзасобів в автомобілі.



Відтак, сумарний штраф, відповідно до ч.1 ст.122 (порушення вимог розмітки проїзної частини доріг) КУпАП та ч.10 ст.121 (порушення правил перевезення дітей) КУпАП – 1 020 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні спіймали водія автомобіля Citroen Jumpy, який порушував правила дорожньго руху, перетнувши вузьку суцільну лінію розмітки на вулиці Винниченка.Про це пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.Як інформують патрульні, водій перевозив свою маленьку дитину спереду без будь-яких спецзасобів в автомобілі.Відтак, сумарний штраф, відповідно до ч.1 ст.122 (порушення вимог розмітки проїзної частини доріг) КУпАП та ч.10 ст.121 (порушення правил перевезення дітей) КУпАП – 1 020 гривень.

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