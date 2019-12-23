Лучанин, який вистрибнув з вікна, був у розшуку і ховався від суду

Сьогодні, 21 січня, по 11 годині на бульварі Дружби Народів у Луцьку під час конвоювання правоохоронцями до суду з вікна багатоповерхівки вистрибнув 31-річний житель обласного центру. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що у ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність лучанина до вчинення ряду магазинних крадіжок. Йому оголосили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження було скеровано до суду. Однак, підозрюваний ігнорував судові засідання та переховувався. За ухвалою Луцького міського суду його оголосили в розшук.Поліцейські встановили місце перебування правопорушника та затримали його. Під час конвоювання до суду зловмисник вирвався та вистрибнув із вікна сходової клітки між шостим та сьомим поверхами багатоповерхівки.Відомо також, що лучанина раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.Слідчі попередньо кваліфікують цю подію за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою – самогубство. На місці працює слідчо-оперативна група.Нагадаємо, про загибель чоловіка стало відомо сьогодні, 21 січня. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що загиблий, які приїхали їх забрати.