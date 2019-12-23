вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин, який вистрибнув з вікна, був у розшуку і ховався від суду

Лучанин, який вистрибнув з вікна, був у розшуку і ховався від суду
Сьогодні, 21 січня, по 11 годині на бульварі Дружби Народів у Луцьку під час конвоювання правоохоронцями до суду з вікна багатоповерхівки вистрибнув 31-річний житель обласного центру. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, що у ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність лучанина до вчинення ряду магазинних крадіжок. Йому оголосили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження було скеровано до суду. Однак, підозрюваний ігнорував судові засідання та переховувався. За ухвалою Луцького міського суду його оголосили в розшук.

Поліцейські встановили місце перебування правопорушника та затримали його. Під час конвоювання до суду зловмисник вирвався та вистрибнув із вікна сходової клітки між шостим та сьомим поверхами багатоповерхівки.

Відомо також, що лучанина раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Слідчі попередньо кваліфікують цю подію за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою – самогубство. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, про загибель чоловіка стало відомо сьогодні, 21 січня. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що загиблий не хотів віддавати дітей представникам соцслужб, які приїхали їх забрати.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дружби Народів, загибель, Луцьк, конвоювання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли і де у Луцьку прощатимуться з бійцем «Азову» Сергієм Денисюком
Сьогодні, 14:41
У Володимирі-Волинському відкрили нове відділення гемодіалізу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Лучанин, який вистрибнув з вікна, був у розшуку і ховався від суду
Сьогодні, 14:04
У «Луцьктеплі» пояснили, чому на Кравчука та Соборності – проблеми із постачанням гарячої води
Сьогодні, 13:50
У Луцьку оштрафували водія, який перевозив дитину без автокрісла
Сьогодні, 13:42
Схожі новини
На трасі «Київ – Чоп» лучанин на смерть збив чоловіка: шукають свідків На трасі «Київ – Чоп» лучанин на смерть збив чоловіка: шукають свідків
23 грудень, 2019, 13:16
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
12 грудень, 2019, 19:36
Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями
11 грудень, 2019, 17:53
Троє лучан загинули у страшній аварії на Львівщині Троє лучан загинули у страшній аварії на Львівщині
06 листопад, 2019, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині втричі побільшало хворих, яких госпіталізували через ГРВІ
Сьогодні, 14:50
 0
Повідомили, коли і де у Луцьку прощатимуться з бійцем «Азову» Сергієм Денисюком
Сьогодні, 14:41
 0
У Володимирі-Волинському відкрили нове відділення гемодіалізу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
Лучанин, який вистрибнув з вікна, був у розшуку і ховався від суду
Сьогодні, 14:04
 0
У «Луцьктеплі» пояснили, чому на Кравчука та Соборності – проблеми із постачанням гарячої води
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8