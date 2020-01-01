У Володимирі-Волинському відкрили нове відділення гемодіалізу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
21 січня у КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” відбулася презентація відділення гемодіалізу.
Відділення, оснащене сучасним медичним обладнанням, дасть змогу проводити сеанси гемодіалізу для хворих із Володимира-Волинського та району. Віднині цим пацієнтам вже не потрібно їздити у сусідні міста для проходження життєво необхідних процедур, - йдеться на сайті Володимира-Волинського.
"Тривалість процедури гемодіалізу залежить від самого пацієнта, складності випадку, та в середньому вона займає 4 години. Під час сеансу із крові пацієнта забираються токсичні речовини", ‒ розповів в.о. головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Олександр Клачук.
У відділенні за кошти місцевого бюджету зробили капітальний ремонт. На ці витрати спрямували понад 800 тисяч гривень. Крім палат для хворих, тут є санвузол, сестринська та технічне приміщення. В головній палаті, де вже стоять 4 новенькі апарати “штучної нирки” загальною вартістю понад 4 мільйони гривень, все готове для прийому пацієнтів.
Відділення працюватиме 6 днів на тиждень. Медики, що опікуються хворими на ниркову недостатність, пройшли необхідне стажування.
Для довідки: Гемодіаліз – це застосування апарату “штучна нирка” для позаниркового очищення організму від азотистих шлаків. Лікування дає можливість продовжити життя хворим, значній частині з них повернути працездатність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відділення, оснащене сучасним медичним обладнанням, дасть змогу проводити сеанси гемодіалізу для хворих із Володимира-Волинського та району. Віднині цим пацієнтам вже не потрібно їздити у сусідні міста для проходження життєво необхідних процедур, - йдеться на сайті Володимира-Волинського.
"Тривалість процедури гемодіалізу залежить від самого пацієнта, складності випадку, та в середньому вона займає 4 години. Під час сеансу із крові пацієнта забираються токсичні речовини", ‒ розповів в.о. головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Олександр Клачук.
У відділенні за кошти місцевого бюджету зробили капітальний ремонт. На ці витрати спрямували понад 800 тисяч гривень. Крім палат для хворих, тут є санвузол, сестринська та технічне приміщення. В головній палаті, де вже стоять 4 новенькі апарати “штучної нирки” загальною вартістю понад 4 мільйони гривень, все готове для прийому пацієнтів.
Відділення працюватиме 6 днів на тиждень. Медики, що опікуються хворими на ниркову недостатність, пройшли необхідне стажування.
Для довідки: Гемодіаліз – це застосування апарату “штучна нирка” для позаниркового очищення організму від азотистих шлаків. Лікування дає можливість продовжити життя хворим, значній частині з них повернути працездатність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Володимирі-Волинському відкрили нове відділення гемодіалізу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У «Луцьктеплі» пояснили, чому на Кравчука та Соборності – проблеми із постачанням гарячої води
Сьогодні, 13:50
Медіа