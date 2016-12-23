На Волині втричі побільшало хворих, яких госпіталізували через ГРВІ
Сьогодні, 14:50
На сьогодні на Волині спостерігають збільшення рівня захворюваності на ГРВІ в порівнянні з попереднім тижнем на 23 %.
Ріст відбувся за рахунок збільшення кількості захворілих серед дорослого населення, інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Показник нижчий від розрахункового епідемічного порогу на 27 %. Найвищі показники захворюваності зареєстрували в Горохівському, Локачинському, Камінь-Каширському районах, містах Луцьку та Нововолинську.
Упродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло понад 4,4 тисячі волинян, що на 800 осіб більше ніж минулого тижня.
Із числа хворих 2,6 тисячі – це діти до 17 років (60 %). Кількість госпіталізованих із приводу ГРВІ збільшилась втричі, і становить 115 осіб (2,6 % від захворілих, із них 60 % - діти).
З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019 року) вже перехворіло понад 73 тисячі мешканців області – це 7% населення.
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Ріст відбувся за рахунок збільшення кількості захворілих серед дорослого населення, інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Показник нижчий від розрахункового епідемічного порогу на 27 %. Найвищі показники захворюваності зареєстрували в Горохівському, Локачинському, Камінь-Каширському районах, містах Луцьку та Нововолинську.
Упродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло понад 4,4 тисячі волинян, що на 800 осіб більше ніж минулого тижня.
Із числа хворих 2,6 тисячі – це діти до 17 років (60 %). Кількість госпіталізованих із приводу ГРВІ збільшилась втричі, і становить 115 осіб (2,6 % від захворілих, із них 60 % - діти).
З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019 року) вже перехворіло понад 73 тисячі мешканців області – це 7% населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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