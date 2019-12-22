У Луцьку 22 січня на шести вулицях не буде світла
Сьогодні, 19:00
У Луцьку у середу, 22 січня, на деяких вулицях не буде світла.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 22 січня, буде тимчасово припинене електропостачання за такими адресами:
09:00-17:00 - вул. Дачна, вул. Теліги, вул. Бесараб, вул. Полонківська, вул. Довженка, 1-9, 2-10; вул. Крушельницької.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 22 січня, буде тимчасово припинене електропостачання за такими адресами:
09:00-17:00 - вул. Дачна, вул. Теліги, вул. Бесараб, вул. Полонківська, вул. Довженка, 1-9, 2-10; вул. Крушельницької.
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