У Луцьку 22 січня на шести вулицях не буде світла





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 22 січня, буде тимчасово припинене електропостачання за такими адресами:

09:00-17:00 - вул. Дачна, вул. Теліги, вул. Бесараб, вул. Полонківська, вул. Довженка, 1-9, 2-10; вул. Крушельницької.











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