Повідомили, коли і де у Луцьку прощатимуться з бійцем «Азову» Сергієм Денисюком

Сергієм Денисюком.



Про це інформує атовець Сергій Кушнєр на своїй сторінці у facebook.



Нагадаємо,



Сергій Денисюк («Сократ») перебуватиме в Домі панахиди (проспект Перемоги, 8, місто Луцьк) з 18:00. О 21:30 панахиду

відслужать військові капелани.



22 січня о 9:00 відбудеться заупокійна молитва також у Домі панахиди. Опісля - виїзд на малу батьківщину Сергія у село Полиці Камінь-Каширського району, де і відбудеться поховання з військовими почестями.



"Віддамо останню шану, Сергій був хорошою людиною і сміливим воїном", - закликав Кушнєр.



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