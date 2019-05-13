вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли і де у Луцьку прощатимуться з бійцем «Азову» Сергієм Денисюком

Повідомили, коли і де у Луцьку прощатимуться з бійцем «Азову» Сергієм Денисюком
Повідомили, коли прощатимуться з померлим учасником АТО з Волині Сергієм Денисюком.

Про це інформує атовець Сергій Кушнєр на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, чоловіка знайшли повішеним у власній квартирі у Луцьку в понеділок, 20 січня. На момент смерті йому було 24 роки.

Сергій Денисюк («Сократ») перебуватиме в Домі панахиди (проспект Перемоги, 8, місто Луцьк) з 18:00. О 21:30 панахиду
відслужать військові капелани.

22 січня о 9:00 відбудеться заупокійна молитва також у Домі панахиди. Опісля - виїзд на малу батьківщину Сергія у село Полиці Камінь-Каширського району, де і відбудеться поховання з військовими почестями.

"Віддамо останню шану, Сергій був хорошою людиною і сміливим воїном", - закликав Кушнєр.
Повідомили, коли і де у Луцьку прощатимуться з бійцем «Азову» Сергієм Денисюком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АТО, похорон, Сергій Денисюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині втричі побільшало хворих, яких госпіталізували через ГРВІ
Сьогодні, 14:50
Повідомили, коли і де у Луцьку прощатимуться з бійцем «Азову» Сергієм Денисюком
Сьогодні, 14:41
У Володимирі-Волинському відкрили нове відділення гемодіалізу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Лучанин, який вистрибнув з вікна, був у розшуку і ховався від суду
Сьогодні, 14:04
У «Луцьктеплі» пояснили, чому на Кравчука та Соборності – проблеми із постачанням гарячої води
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
На Волині попрощалися з воїном, який помер під час відпустки. ФОТО На Волині попрощалися з воїном, який помер під час відпустки. ФОТО
13 травень, 2019, 11:31
Відео, як у Луцьку прощалися із Героєм Юрієм Лавренчуком Відео, як у Луцьку прощалися із Героєм Юрієм Лавренчуком
18 вересень, 2018, 21:28
«Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО «Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО
26 серпень, 2018, 14:31
Похоронили атовця, який помер посеред вулиці в Луцьку Похоронили атовця, який помер посеред вулиці в Луцьку
17 червень, 2018, 17:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині втричі побільшало хворих, яких госпіталізували через ГРВІ
Сьогодні, 14:50
 0
Повідомили, коли і де у Луцьку прощатимуться з бійцем «Азову» Сергієм Денисюком
Сьогодні, 14:41
 0
У Володимирі-Волинському відкрили нове відділення гемодіалізу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
Лучанин, який вистрибнув з вікна, був у розшуку і ховався від суду
Сьогодні, 14:04
 0
У «Луцьктеплі» пояснили, чому на Кравчука та Соборності – проблеми із постачанням гарячої води
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8