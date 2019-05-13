Повідомили, коли і де у Луцьку прощатимуться з бійцем «Азову» Сергієм Денисюком
Сьогодні, 14:41
Повідомили, коли прощатимуться з померлим учасником АТО з Волині Сергієм Денисюком.
Про це інформує атовець Сергій Кушнєр на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, чоловіка знайшли повішеним у власній квартирі у Луцьку в понеділок, 20 січня. На момент смерті йому було 24 роки.
Сергій Денисюк («Сократ») перебуватиме в Домі панахиди (проспект Перемоги, 8, місто Луцьк) з 18:00. О 21:30 панахиду
відслужать військові капелани.
22 січня о 9:00 відбудеться заупокійна молитва також у Домі панахиди. Опісля - виїзд на малу батьківщину Сергія у село Полиці Камінь-Каширського району, де і відбудеться поховання з військовими почестями.
"Віддамо останню шану, Сергій був хорошою людиною і сміливим воїном", - закликав Кушнєр.
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Про це інформує атовець Сергій Кушнєр на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, чоловіка знайшли повішеним у власній квартирі у Луцьку в понеділок, 20 січня. На момент смерті йому було 24 роки.
Сергій Денисюк («Сократ») перебуватиме в Домі панахиди (проспект Перемоги, 8, місто Луцьк) з 18:00. О 21:30 панахиду
відслужать військові капелани.
22 січня о 9:00 відбудеться заупокійна молитва також у Домі панахиди. Опісля - виїзд на малу батьківщину Сергія у село Полиці Камінь-Каширського району, де і відбудеться поховання з військовими почестями.
"Віддамо останню шану, Сергій був хорошою людиною і сміливим воїном", - закликав Кушнєр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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