Волинський поліцейський отримав 2-кімнатну квартиру у новобудові
Сьогодні, 20:40
У Луцьку поліцейському дали квартиру.
Так, 21 січня, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига вручив майору поліції Василю Антонюку ключі від двокімнатної службової квартири, - інформує ГУНП у Волинській області.
Житло в новозбудованій багатоповерхівці по вулиці Глушець у Луцьку надали в рамках інвестиційної угоди поліції області із забудовником
Василь Антонюк у правоохоронних органах служить 10 років. Закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ України. Пройшов шлях від дільничного до заступника керівника управління кадрового забезпечення поліції області. У 2015 році в складі зведеного загону забезпечував правопорядок в зоні проведення АТО на території Донецької області.
Василь Антонюк разом із дружиною Мар’яною виховує двох доньок Єву та Марію.
Службове житло поліцейському та його сім’ї надали відповідно до рішення житлово-побутової комісії Головного управління Національної поліції в області.
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Так, 21 січня, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига вручив майору поліції Василю Антонюку ключі від двокімнатної службової квартири, - інформує ГУНП у Волинській області.
Житло в новозбудованій багатоповерхівці по вулиці Глушець у Луцьку надали в рамках інвестиційної угоди поліції області із забудовником
Василь Антонюк у правоохоронних органах служить 10 років. Закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ України. Пройшов шлях від дільничного до заступника керівника управління кадрового забезпечення поліції області. У 2015 році в складі зведеного загону забезпечував правопорядок в зоні проведення АТО на території Донецької області.
Василь Антонюк разом із дружиною Мар’яною виховує двох доньок Єву та Марію.
Службове житло поліцейському та його сім’ї надали відповідно до рішення житлово-побутової комісії Головного управління Національної поліції в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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