Волинський поліцейський отримав 2-кімнатну квартиру у новобудові

У Луцьку поліцейському дали квартиру.Так, 21 січня, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській областівручив майору поліціїключі від двокімнатної службової квартири, - інформує ГУНП у Волинській області.Житло в новозбудованій багатоповерхівці по вулиці Глушець у Луцьку надали в рамках інвестиційної угоди поліції області із забудовникомВасиль Антонюк у правоохоронних органах служить 10 років. Закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ України. Пройшов шлях від дільничного до заступника керівника управління кадрового забезпечення поліції області. У 2015 році в складі зведеного загону забезпечував правопорядок в зоні проведення АТО на території Донецької області.Василь Антонюк разом із дружиною Мар’яною виховує двох доньок Єву та Марію.Службове житло поліцейському та його сім’ї надали відповідно до рішення житлово-побутової комісії Головного управління Національної поліції в області.