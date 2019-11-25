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Волинський поліцейський отримав 2-кімнатну квартиру у новобудові

Волинський поліцейський отримав 2-кімнатну квартиру у новобудові
У Луцьку поліцейському дали квартиру.

Так, 21 січня, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига вручив майору поліції Василю Антонюку ключі від двокімнатної службової квартири, - інформує ГУНП у Волинській області.

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Василь Антонюк у правоохоронних органах служить 10 років. Закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ України. Пройшов шлях від дільничного до заступника керівника управління кадрового забезпечення поліції області. У 2015 році в складі зведеного загону забезпечував правопорядок в зоні проведення АТО на території Донецької області.

Василь Антонюк разом із дружиною Мар’яною виховує двох доньок Єву та Марію.

Службове житло поліцейському та його сім’ї надали відповідно до рішення житлово-побутової комісії Головного управління Національної поліції в області.


Волинський поліцейський отримав 2-кімнатну квартиру у новобудові



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Теги: поліцейський, Волинь
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