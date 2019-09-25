Як відновлювали луцький військовий госпіталь після пожежі. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Нагадаємо, у ніч на 20 вересня загорівся дах луцького військового госпіталю. Рятувальників викликали навіть з районних центрів. Однак вогонь встиг знищити п'ятсот кв. м покрівлі. Значних збитків приміщенню завдало і гасіння.



Журналістам погодилися провести екскурсію. Найбільша гордість, кажуть, – оновлені палати.



Спочатку госпіталь працював як поліклініка. Зараз тут вже є стаціонарні хворі. Щоправда, кількість ліжок тимчасово обмежена – лише 50. Зате персонал, кажуть, найкращий.



Всього на ремонт витратили близько трьох мільйонів гривень. Частину з них зібрали і волонтери. Та допомагали не тільки грошима.



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Госпіталь не в ідеальному стані. Попереду ще багато роботи. Однак дах обіцяють завершити вже зовсім скоро.



Незважаючи на активні ремонтні роботи, коридори медзакладу переповнені пацієнтами.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тиждень тому відновив роботу Луцький військовий гарнізонний госпіталь після страшної пожежі, яка трапилася чотири місяці тому.Про це йдеться в сюжеті ІА "Конкурент". Нагадаємо,Рятувальників викликали навіть з районних центрів. Однак вогонь встиг знищити п'ятсот кв. м покрівлі. Значних збитків приміщенню завдало і гасіння.Журналістам погодилися провести екскурсію. Найбільша гордість, кажуть, – оновлені палати.Спочатку госпіталь працював як поліклініка. Зараз тут вже є стаціонарні хворі. Щоправда, кількість ліжок тимчасово обмежена – лише 50. Зате персонал, кажуть, найкращий.Всього на ремонт витратили близько трьох мільйонів гривень. Частину з них зібрали і волонтери. Та допомагали не тільки грошима.Госпіталь не в ідеальному стані. Попереду ще багато роботи. Однак дах обіцяють завершити вже зовсім скоро.Незважаючи на активні ремонтні роботи, коридори медзакладу переповнені пацієнтами.

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