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Сім'ї загиблих в Афганістані воїнів з Луцька отримають по 10 000 гривень

Сім'ї загиблих в Афганістані воїнів з Луцька отримають по 10 000 гривень
У Луцьку виділять матеріальну допомогу сім'ям загиблих в Афганістані військовослужбовців.

Про це йдеться у розпорядженні заступника мера міста.

Нададуть одноразову грошову допомогу членам сімей загиблих воїнів в Афганістані за рахунок бюджетних коштів.

По 10 тисяч гривень виплатять 7 сім'ям загиблих афганців.

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Теги: гроші, Афганістан
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