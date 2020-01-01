Сім'ї загиблих в Афганістані воїнів з Луцька отримають по 10 000 гривень





Про це йдеться у розпорядженні заступника мера міста.



Нададуть одноразову грошову допомогу членам сімей загиблих воїнів в Афганістані за рахунок бюджетних коштів.



По 10 тисяч гривень виплатять 7 сім'ям загиблих афганців.

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