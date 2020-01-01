Сім'ї загиблих в Афганістані воїнів з Луцька отримають по 10 000 гривень
Сьогодні, 20:09
У Луцьку виділять матеріальну допомогу сім'ям загиблих в Афганістані військовослужбовців.
Про це йдеться у розпорядженні заступника мера міста.
Нададуть одноразову грошову допомогу членам сімей загиблих воїнів в Афганістані за рахунок бюджетних коштів.
По 10 тисяч гривень виплатять 7 сім'ям загиблих афганців.
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Про це йдеться у розпорядженні заступника мера міста.
Нададуть одноразову грошову допомогу членам сімей загиблих воїнів в Афганістані за рахунок бюджетних коштів.
По 10 тисяч гривень виплатять 7 сім'ям загиблих афганців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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