Самотні із перших днів: розповіли, чи залишають немовлят у пологовому в Луцьку





Як розповіла завідуюча Центром планування сім’ї Лариса Шендибило, ще жодної дитини не поклали у це «вікно». І наголошує на тому, що це добре, - пише



«Це була ініціатива луцького пологового будинку та управління охорони здоров’я Луцької міської ради. Такі «вікна життя» були відкриті у великих містах України. Життя – то є цінність і його потрібно берегти. Нещодавно у Києві безхатько знайшов у смітнику пакет із немовлям. Щоб такого не траплялося, ліпше жінці анонімно залишити дитину. Так збережеться життя, яке комусь буде в радість. Тому що у нас дуже багато неплідних пар, які хочуть всиновити дітей. Є черга на всиновлення, бо не так просто взяти маленьку дитинку, щоб виростити її», – роз’яснює Лариса Шендибило.



Вікно легко відкривається з вулиці. В середині лежить матрац, на який жінка кладе дитину. Від ваги немовляти спрацьовує дзвінок на посту в акушерки, яка може забрати дитину, не виходячи на вулицю.



«Відеокамер немає, жінка поклала дитину і пішла, ніхто за нею бігти не буде. Анонімність гарантується, бо головне, щоб дитина залишилася живою. Єдине, що трохи незручно, що воно в середині території пологового. Розповідали наші інтерни, що у Львові над дорогою «вікна». Жінка вийшла з автомобіля, поклала дитину і швидко поїхала», – розповідає лікарка.



Пригадує, що приблизно у 2009 році підкинули дитину у кульку на поріг Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопчик переохолодився, але його вдалося виходити.



Як розповіла Лариса Шендибило, завдяки спільному американсько-українському проєкту «Здоров’я матері і дитини» відмовлень від дітей у Луцьку стало значно менше. З її слів, у 2019 році жодна жінка не відмовилася від своєї дитини, у 2018 році – одна , у 2017 та 2016 роках відмовлень не було, з 2015 по 2013 – відмовилися по одній дитині. У 2012 та 2011 не було відмовлень. А до проєкту, який стартував у 2004 році, була зовсім інша картина: 2001 рік – 15 жінок відмовилися від немовлят, 2002 рік – 12 відмовлень, 2003 рік – 5 відмовлень. Зі слів лікарки, проєкт «Здоров’я матері і дитини» започаткував спільне перебування матері і новонародженої дитини.



«Вікно життя» у Луцьку одне. Працює цілодобово.

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