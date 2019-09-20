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На Волині біля озера зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою

На Волині біля озера зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою
У період з 13 по 20 січня 2019 року рибоохоронний патруль задокументував 26 порушень у Волинській області.

Так, склали 17 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та три – за грубі порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Крім того, оформили шість актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, - інформує пресслужба рибпатруля.

«За даний період на порушників накладено 867 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили дві од. заборонених знарядь лову та ще 14 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Так, з 15 по 17 січня державні інспектори провели рибоохоронний рейд на водоймах Ратнівського, Старовижівського та Ковельського районів.

15 січня ввечері виявили три грубих порушення. Інцидент стався на озері Пісочне, поблизу села Любохини Старовижівського району. Викрили чоловіка, що ловив рибу сіткою та ще двох волинян, котрі ловили рибу острогою з човна. Завдяки оперативності рибапатрульних, порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам.

На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення винних до відповідальності.

17 січня опрацювали повідомлення від рибалки про порушення на озері Пісочне, поблизу села Буцинь Старовижівського району. Інформація не підтвердилась, порушень природоохоронного законодавства не виявили.

Волинський рибоохоронний патруль вдячний небайдужій громадськості за допомогу у виявленні порушень та запрошує усіх охочих долучатися до рибоохоронних рейдів.

Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.


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Теги: рибпатруль Волині, рейдова група
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