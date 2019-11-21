У Польщі судили 5 чоловіків за побиття українських підлітків





Про це пoвідoмляє



Під час слухання звинувачення в побитті перекваліфікували на участь у бійці. Двох жителів Прушкова, які вже раніше мали судимість, покарали 10-місячними термінами ув'язнення. Троє їхніх компаньйонів отримали умовне покарання.



Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що бійка між поляками та українцями не мала національного підтексту. Зокрема, прокуратура визнала, що причиною стала помста українському учневі, бо той вступив у статеві стосунки з неповнолітньої сестрою одного з місцевих жителів.



У прокуратурі також підкреслили, що це не виправдовує оскаржених, адже самосуд є неприпустимим явищем.



Проти українського учня, який мав статеві стосунки з 14-річною дівчиною, також відкрили справу. Вона знаходиться в суді, оскільки хлопець теж є неповнолітнім. Сам колишній учень гімназії вже виїхав з Польщі.



Зазначається, що бійка сталася ще в грудні 2018 року. Кожна зі сторін має свою версію того, що сталося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі винесли вирок 5-м чоловікам за побиття українських учнів гімназії в Прушкові.Про це пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на opole.tvp.plПід час слухання звинувачення в побитті перекваліфікували на участь у бійці. Двох жителів Прушкова, які вже раніше мали судимість, покарали 10-місячними термінами ув'язнення. Троє їхніх компаньйонів отримали умовне покарання.Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що бійка між поляками та українцями не мала національного підтексту. Зокрема, прокуратура визнала, що причиною стала помста українському учневі, бо той вступив у статеві стосунки з неповнолітньої сестрою одного з місцевих жителів.У прокуратурі також підкреслили, що це не виправдовує оскаржених, адже самосуд є неприпустимим явищем.Проти українського учня, який мав статеві стосунки з 14-річною дівчиною, також відкрили справу. Вона знаходиться в суді, оскільки хлопець теж є неповнолітнім. Сам колишній учень гімназії вже виїхав з Польщі.Зазначається, що бійка сталася ще в грудні 2018 року. Кожна зі сторін має свою версію того, що сталося.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію