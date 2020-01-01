Автотроща на Волині за участю трьох автівок: судили винуватця ДТП
Сьогодні, 16:40
Водію автомобіля ВАЗ, який в Нововолинську не надав перевагу в русі Opel, внаслідок чого трапилася потрійна ДТП, суд виніс постанову.
67-річного пенсіонера притягнули до адміністративної відповідальності та призначили штраф у розмірі 360 гривень за порушення правил дорожнього руху, - повідомляє "Буг".
Нагадаємо, аварія трапилася 4-го грудня 2019 року близько 12:30 на трасі Р-15 (район повороту на 3-тю шахту).
Чоловік, керуючи по вулиці Княгині Ольги автомобілем ВАЗ, не надав переваги в русі транспортного засобу Opel Vectra, який рухався по головній дорозі по вулиці Львівська, внаслідок чого допустив зіткнення. В подальшому водій Opel виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою Volkswagen Touran.
В результаті аварії транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
“Своїми діями ОСОБА_1 порушив п.16.11 ПДР України, вчинивши правопорушення, передбачене ст.124 КУпАП“, – йдеться в постанові Нововолинського міського суду від 15 січня.
Суд постановив визнати винним чоловіка та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340 гривень. В користь держави стягнули судовий збір 420 гривень 40 копійок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
67-річного пенсіонера притягнули до адміністративної відповідальності та призначили штраф у розмірі 360 гривень за порушення правил дорожнього руху, - повідомляє "Буг".
Нагадаємо, аварія трапилася 4-го грудня 2019 року близько 12:30 на трасі Р-15 (район повороту на 3-тю шахту).
Чоловік, керуючи по вулиці Княгині Ольги автомобілем ВАЗ, не надав переваги в русі транспортного засобу Opel Vectra, який рухався по головній дорозі по вулиці Львівська, внаслідок чого допустив зіткнення. В подальшому водій Opel виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою Volkswagen Touran.
В результаті аварії транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
“Своїми діями ОСОБА_1 порушив п.16.11 ПДР України, вчинивши правопорушення, передбачене ст.124 КУпАП“, – йдеться в постанові Нововолинського міського суду від 15 січня.
Суд постановив визнати винним чоловіка та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340 гривень. В користь держави стягнули судовий збір 420 гривень 40 копійок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Затримали двох чоловіків, які побили поліцейських у Кортелісах
Сьогодні, 16:51
У Польщі судили 5 чоловіків за побиття українських підлітків
Сьогодні, 16:48
Автотроща на Волині за участю трьох автівок: судили винуватця ДТП
Сьогодні, 16:40
На Волині біля озера зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою
Сьогодні, 16:27
Медіа