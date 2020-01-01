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Автотроща на Волині за участю трьох автівок: судили винуватця ДТП

Автотроща на Волині за участю трьох автівок: судили винуватця ДТП
Водію автомобіля ВАЗ, який в Нововолинську не надав перевагу в русі Opel, внаслідок чого трапилася потрійна ДТП, суд виніс постанову.

67-річного пенсіонера притягнули до адміністративної відповідальності та призначили штраф у розмірі 360 гривень за порушення правил дорожнього руху, - повідомляє "Буг".

Нагадаємо, аварія трапилася 4-го грудня 2019 року близько 12:30 на трасі Р-15 (район повороту на 3-тю шахту).

Чоловік, керуючи по вулиці Княгині Ольги автомобілем ВАЗ, не надав переваги в русі транспортного засобу Opel Vectra, який рухався по головній дорозі по вулиці Львівська, внаслідок чого допустив зіткнення. В подальшому водій Opel виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою Volkswagen Touran.

В результаті аварії транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

“Своїми діями ОСОБА_1 порушив п.16.11 ПДР України, вчинивши правопорушення, передбачене ст.124 КУпАП“, – йдеться в постанові Нововолинського міського суду від 15 січня.

Суд постановив визнати винним чоловіка та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340 гривень. В користь держави стягнули судовий збір 420 гривень 40 копійок.


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Теги: аварія на Волині, суд, винуватець автотрощі
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