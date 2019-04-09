У «FigliMigli» щосереди – знижки на розваги*

Щосереди в дитячому розважальному центрі "FigliMigli" діє знижка на розваги у батутній зоні та зоні віртуальних розваг «Світ майбутнього» - 40%.Тож усіх охочих запрошують поринути в атмосферу розваг та веселощів у "FigliMigli".*Акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу.** Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.Деталі за телефоном: 067 334 50 87. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.