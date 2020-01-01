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Ковельські лікарі не підтвердили отруєння у дитсадку

Ковельські лікарі не підтвердили отруєння у дитсадку
Дітей, які відвідують ДНЗ №8 у Ковелі, госпіталізували через ротавірус, а не із-за харчової токсикоінфекції.

Про це поінформувала лікар-інфекціоніст центральної районної лікарні Альбіна Коссак, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Нагадаємо, за інформацією Волинського ОЛЦ, 20 січня з симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізували 4 дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад №8 міста Ковеля.

“Поступило 4 діток з цього садочка. Двоє - в стані середньої важкості. Одна дитина в задовільному стані вже покинула інфекційне відділення лікарні. То не харчова токсикоінфекція. Кишкові розлади викликані ротавірусом. Він передається контактним шляхом, тобто - від дитини до дитини. Це підтвердили зроблені тести”, - розповіла лікар-інфекціоніст.

Попередньо повідомлялося, що працівники Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області розпочали комплекс протиепідемічних, профілактичних заходів та епідеміологічне розслідування. Вони відібрали проби питної води для лабораторних досліджень, добові проби, змиви на патогенну мікрофлору.

За інформацією управління освіти, 21 січня ДНЗ №8 відвідує 129 дітей. 12 груп працюють в звичному режимі. Забезпечено максимально можливу ізоляцію 3 карантинних груп.

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Теги: спалах кишкової інфекції, ковельський дитсадок
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