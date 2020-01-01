У третьокласника з Волині – вроджена вада серця: потрібні кошти на лікування





Про це йдеться на сторінці благодійної організації



Ігор, як і всі дітки, ріс рухливим та життєрадісним. Але коли він проходив плановий медогляд перед школою, сімейний лікар запідозрила серйозну ваду серця у хлопчика. Ігоря одразу ж направили на подальше обстеження до обласного центру, а звідти медики направили маленького пацієнта до Києва. Там йому провели зондування порожнини серця. У результаті встановили діагноз: «Вроджена вада серця. Комплекс Ейзенменгера. Широка відкрита артеріальна протока. СН І ст. NYHA ІІ».



Хлопчика виписали додому із низкою рекомендацій. Окрім спостереження кардіолога, педіатра за місцем проживання, обмеження фізичних навантажень, призначення спецгрупи на заняттях фізкультури та багатьох інших, приписали приймати препарати, котрі є дуже дорогими.



Для повного одужання Ігор потребує операції на серці. Проте, аби уникнути небажаних ризиків, її не проводитимуть, доки хлопчик не пройде відповідного підготовчого медикаментозного курсу лікування.



Вартість однієї упаковки ліків коштує до 15 тисяч гривень. Після 4 місяців прийому Ігоря оглянуть у Києві. Тоді стане відомо, коли буде операція. Родині Андрусиків важко самотужки зібрати кошти. Адже мама хлопчика кілька років тому перенесла операцію, має інвалідність і потребує постійного стороннього догляду. Ціна операції для хлопчика поки не відома.



І все ж рідні хлопчика сподіваються, що, за підтримки небайдужих людей, таки зможуть зібрати необхідну суму на придбання ліків.



Реквізити для допомоги (ПриватБанк) 29244825509100.

Благодійна організація Дарунок

МФО банку:

ЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570

Карта-ключ до рахунку Благодійної організації Дарунок

5169330516489900 Ясинчук Марія Віталіївна,

Кошти прохання надсилати з приміткою – Ігорю

Координатор акції: 0952125040 Юля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-річному Ігорю Андрусику із селища Любешів потрібні кошти на дороговартісне лікування.Про це йдеться на сторінці благодійної організації «Дарунок» у «Facebook».Ігор, як і всі дітки, ріс рухливим та життєрадісним. Але коли він проходив плановий медогляд перед школою, сімейний лікар запідозрила серйозну ваду серця у хлопчика. Ігоря одразу ж направили на подальше обстеження до обласного центру, а звідти медики направили маленького пацієнта до Києва. Там йому провели зондування порожнини серця. У результаті встановили діагноз: «Вроджена вада серця. Комплекс Ейзенменгера. Широка відкрита артеріальна протока. СН І ст. NYHA ІІ».Хлопчика виписали додому із низкою рекомендацій. Окрім спостереження кардіолога, педіатра за місцем проживання, обмеження фізичних навантажень, призначення спецгрупи на заняттях фізкультури та багатьох інших, приписали приймати препарати, котрі є дуже дорогими.Для повного одужання Ігор потребує операції на серці. Проте, аби уникнути небажаних ризиків, її не проводитимуть, доки хлопчик не пройде відповідного підготовчого медикаментозного курсу лікування.Вартість однієї упаковки ліків коштує до 15 тисяч гривень. Після 4 місяців прийому Ігоря оглянуть у Києві. Тоді стане відомо, коли буде операція. Родині Андрусиків важко самотужки зібрати кошти. Адже мама хлопчика кілька років тому перенесла операцію, має інвалідність і потребує постійного стороннього догляду. Ціна операції для хлопчика поки не відома.І все ж рідні хлопчика сподіваються, що, за підтримки небайдужих людей, таки зможуть зібрати необхідну суму на придбання ліків.Реквізити для допомоги (ПриватБанк) 29244825509100.Благодійна організація ДарунокМФО банку:ЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570Карта-ключ до рахунку Благодійної організації Дарунок5169330516489900 Ясинчук Марія Віталіївна,Кошти прохання надсилати з приміткою – ІгорюКоординатор акції: 0952125040 Юля.

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