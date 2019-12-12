Діагностика, огляд і «юридична чистота»: WEST AUTO HUB з’ясує все про авто, яке хочете купити*





Про це повідомляє видання



Звернувшись до фахівців компанії, ви отримаєте комплексну послугу: від підбору автомобіля до його діагностики та подальшого оформлення документів.



Як працює послуга автопідбору?



Є два варіанти.



Перший. Ви вказуєте параметри автомобіля, який хочете купити, усе інше за вас робить компанія: шукає варіанти, перевіряє вибране авто і допомагає з перереєстрацією.



Другий. Ви скидаєте спеціалісту компанії посилання на варіант автомобіля, який вас зацікавив. Компанія перевіряє, чи надійний продавець, збирає повну інформацію про стан автівки та надає консультації щодо реальної ціни. Далі – або купівля, або підбір нового варіанту.



Що входить до послуги автопідбору?



Підбираючи автомобіль під конкретні потреби та побажання клієнтів, менеджер WEST AUTO HUB збирає достовірну і повну інформацію про автомобіль:



– проводить комп’ютерну діагностику транспортного засобу;

здійснює огляд авто на СТО;

– перевіряє лакофарбове покриття спеціальними приладами;

– перевіряє «юридичну чистоту» автівки (на обтяження, на розшук, останню операцію із ТЗ, дату першої реєстрації, кількість власників, страхування цивільно-правової відповідальності власників);

– надає інформацію по VIN-коду про повну комплектацію;

– супроводжує клієнта при покупці та перереєстрації авто.



Для клієнтів працівники WEST AUTO HUB готують детальний фото- і відеозвіт. А ще – пакет документів про стан автівки, адже уся зібрана інформація про авто підтверджується офіційно.



Огляд автомобілів спеціалісти компанії готові провести у будь-який час та будь-де.



«За минулий рік ми отримали багато звернень та запитів від клієнтів про те, як правильно обрати вживане авто, на які основні параметри потрібно звертати увагу. До нас зверталося багато жінок, які не дуже добре орієнтуються в автомобільному ринку, та й чоловіків, які просто не мають часу на це, зважаючи на їхню зайнятість. Тому було прийнято рішення стати для усіх помічником у цьому нелегкому питанні. Фахівці WEST AUTO HUB можуть професійно проаналізувати та оцінити стан авто, підібрати найкращий варіант, допомогти з придбанням та оформленням. Ми зацікавленні в тому, щоб наші клієнти залишалися задоволеними», – розповіла менеджерка відділу маркетингу та регіонального розвитку Вікторія Доманська.





Кому потрібна послуга із автопідбору?



Усім, хто не має достатньо знань про транспортні засоби на рівні автомеханіків, хоче оптимально витратити гроші і не переплатити, а також – хто цінує власний час.



«На сучасному авторинку – сотні автомобілів, реальний стан яких важко перевірити пересічній людині. Тому часто буває, що авто сподобалось, ззовні – ніби в хорошому стані, і люди викидають гроші на вітер, бо справжня ціна автівки – менша. Ми у WEST AUTO HUB готуємо автомобілі «під ключ», допомагаємо підібрати транспортні засоби, які відповідають своїй ціні», – коментує спеціаліст із продажів Богдан Шрамко.





«Особливо зручною послуга із автопідбору буде для людей, які вибирають перше авто. Ми детально розкажемо про плюси і мінуси тих чи інших моделей та комплектацій, а також – дамо повну інформацію про конкретний автомобіль, на якому зупиниться увага клієнта», – розповів провідний спеціаліст із продажів Микола Мартинюк.





Хочете дізнатися більше про автопідбір або ж замовити таку послугу?



Телефонуйте: 067 158 86 08



Або звертайтеся в офіс WEST AUTO HUB: с. Струмівка, вул. Рівненська, 74

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У компанії WEST AUTO HUB з’явилася нова послуга – автопідбір.Про це повідомляє видання "Перший" Звернувшись до фахівців компанії, ви отримаєте комплексну послугу: від підбору автомобіля до його діагностики та подальшого оформлення документів.Є два варіанти.Перший. Ви вказуєте параметри автомобіля, який хочете купити, усе інше за вас робить компанія: шукає варіанти, перевіряє вибране авто і допомагає з перереєстрацією.Другий. Ви скидаєте спеціалісту компанії посилання на варіант автомобіля, який вас зацікавив. Компанія перевіряє, чи надійний продавець, збирає повну інформацію про стан автівки та надає консультації щодо реальної ціни. Далі – або купівля, або підбір нового варіанту.Підбираючи автомобіль під конкретні потреби та побажання клієнтів, менеджер WEST AUTO HUB збирає достовірну і повну інформацію про автомобіль:– проводить комп’ютерну діагностику транспортного засобу;здійснює огляд авто на СТО;– перевіряє лакофарбове покриття спеціальними приладами;– перевіряє «юридичну чистоту» автівки (на обтяження, на розшук, останню операцію із ТЗ, дату першої реєстрації, кількість власників, страхування цивільно-правової відповідальності власників);– надає інформацію по VIN-коду про повну комплектацію;– супроводжує клієнта при покупці та перереєстрації авто.Для клієнтів працівники WEST AUTO HUB готують детальний фото- і відеозвіт. А ще – пакет документів про стан автівки, адже уся зібрана інформація про авто підтверджується офіційно.Огляд автомобілів спеціалісти компанії готові провести у будь-який час та будь-де.«За минулий рік ми отримали багато звернень та запитів від клієнтів про те, як правильно обрати вживане авто, на які основні параметри потрібно звертати увагу. До нас зверталося багато жінок, які не дуже добре орієнтуються в автомобільному ринку, та й чоловіків, які просто не мають часу на це, зважаючи на їхню зайнятість. Тому було прийнято рішення стати для усіх помічником у цьому нелегкому питанні. Фахівці WEST AUTO HUB можуть професійно проаналізувати та оцінити стан авто, підібрати найкращий варіант, допомогти з придбанням та оформленням. Ми зацікавленні в тому, щоб наші клієнти залишалися задоволеними», – розповіла менеджерка відділу маркетингу та регіонального розвиткуУсім, хто не має достатньо знань про транспортні засоби на рівні автомеханіків, хоче оптимально витратити гроші і не переплатити, а також – хто цінує власний час.«На сучасному авторинку – сотні автомобілів, реальний стан яких важко перевірити пересічній людині. Тому часто буває, що авто сподобалось, ззовні – ніби в хорошому стані, і люди викидають гроші на вітер, бо справжня ціна автівки – менша. Ми у WEST AUTO HUB готуємо автомобілі «під ключ», допомагаємо підібрати транспортні засоби, які відповідають своїй ціні», – коментує спеціаліст із продажів«Особливо зручною послуга із автопідбору буде для людей, які вибирають перше авто. Ми детально розкажемо про плюси і мінуси тих чи інших моделей та комплектацій, а також – дамо повну інформацію про конкретний автомобіль, на якому зупиниться увага клієнта», – розповів провідний спеціаліст із продажівХочете дізнатися більше про автопідбір або ж замовити таку послугу?Телефонуйте: 067 158 86 08Або звертайтеся в офіс WEST AUTO HUB: с. Струмівка, вул. Рівненська, 74

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