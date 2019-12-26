«Маленький син мріє, щоб мама взяла його на ручки»: молода жінка з Рівненщини потребує коштів на лікування

Мельник Вікторія після аварії вже другий рік не може самостійно ходити. Дівчина потребує фінансової допомоги на лікування та реабілітацію.



Про це на своїй сторінці у Facebook Андріюк Алла.



Жінка повідомляє, 27 квітня 2018 року Мельник Вікторія Василівна, жителька села Ярославичі Млинівського району Рівненської області потрапила в ДТП. Після цього нещасного випадку молода жінка не може самостійно ходити. Лікарі зробили дві операції на хребті. Вікторія пройшла декілька курсів реабілітації, але це тільки початок боротьби за одужання. Потрібні кошти для подальшого лікування і реабілітаційних заходів.



"Хлопчик Діма. В нього є мрія, про яку він нікому не каже. Після аварії його мама Віка вже другий рік прикута до ліжка. Діма хоче, щоб мама встала і взяла його на ручки, високо підняла і сказала, як вона його любить. Але це поки що мрія…



Тому звертаємось до небайдужих людей: давайте разом зробимо хорошу справу, допоможемо фінансово, підтримаємо морально молоду маму Віку та допоможемо здійснити дитячу мрію Діми. Нехай його мама буде здорова", - йдеться у дописі.



Номер картки Мельник Вікторії Василівни: 5168757341143115.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молода мама з Рівненщинипісля аварії вже другий рік не може самостійно ходити. Дівчина потребує фінансової допомоги на лікування та реабілітацію.Про це на своїй сторінці у Facebook написала секретар Ярославицької сільської радиЖінка повідомляє, 27 квітня 2018 року Мельник Вікторія Василівна, жителька села Ярославичі Млинівського району Рівненської області потрапила в ДТП. Після цього нещасного випадку молода жінка не може самостійно ходити. Лікарі зробили дві операції на хребті. Вікторія пройшла декілька курсів реабілітації, але це тільки початок боротьби за одужання. Потрібні кошти для подальшого лікування і реабілітаційних заходів."Хлопчик. В нього є мрія, про яку він нікому не каже. Після аварії його мама Віка вже другий рік прикута до ліжка. Діма хоче, щоб мама встала і взяла його на ручки, високо підняла і сказала, як вона його любить. Але це поки що мрія…Тому звертаємось до небайдужих людей: давайте разом зробимо хорошу справу, допоможемо фінансово, підтримаємо морально молоду маму Віку та допоможемо здійснити дитячу мрію Діми. Нехай його мама буде здорова", - йдеться у дописі.

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