вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком горів дачний будинок

У селі під Луцьком горів дачний будинок
Неподалік Луцька загорівся один із дачних будинків.

Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.

З її слів, пожежа у одному із дачних будинків трапилася вчора, 20 січня, близько 11:30 години у селі Новостав Луцького району.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили загорання.

Нагадаємо, що 20 січня в одній із дев’ятиповерхівок Луцька трапилась пожежа. Загорання відбулося у підвальному приміщенні будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Новостав
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Маленький син мріє, щоб мама взяла його на ручки»: молода жінка з Рівненщини потребує коштів на лікування
Сьогодні, 18:20
Луцький бюджет поповнився майже на 12 мільйонів гривень
Сьогодні, 18:06
У селі під Луцьком горів дачний будинок
Сьогодні, 17:52
У «FigliMigli» щосереди – знижки на розваги*
Сьогодні, 17:30
У третьокласника з Волині – вроджена вада серця: потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 17:23
Схожі новини
Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
Сьогодні, 15:27
На Рівненщині на узбіччі дороги горіла «євробляха», а власник – зник На Рівненщині на узбіччі дороги горіла «євробляха», а власник – зник
Сьогодні, 13:26
У Луцьку безхатько спричинив пожежу у багатоповерхівці У Луцьку безхатько спричинив пожежу у багатоповерхівці
Сьогодні, 11:21
У селі на Волині біля будинку загорілись тюки соломи. ФОТО У селі на Волині біля будинку загорілись тюки соломи. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відреставрований костел в Олиці з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:17
 0
У Луцьку 22 січня на шести вулицях не буде світла
Сьогодні, 19:00
 0
Діагностика, огляд і «юридична чистота»: WEST AUTO HUB з’ясує все про авто, яке хочете купити*
Сьогодні, 18:30
 0
«Маленький син мріє, щоб мама взяла його на ручки»: молода жінка з Рівненщини потребує коштів на лікування
Сьогодні, 18:20
 0
Луцький бюджет поповнився майже на 12 мільйонів гривень
Сьогодні, 18:06
 0
Медіа
відео
1/8