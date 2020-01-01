У селі під Луцьком горів дачний будинок
Сьогодні, 17:52
Неподалік Луцька загорівся один із дачних будинків.
Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.
З її слів, пожежа у одному із дачних будинків трапилася вчора, 20 січня, близько 11:30 години у селі Новостав Луцького району.
На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили загорання.
Нагадаємо, що 20 січня в одній із дев’ятиповерхівок Луцька трапилась пожежа. Загорання відбулося у підвальному приміщенні будинку.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.
З її слів, пожежа у одному із дачних будинків трапилася вчора, 20 січня, близько 11:30 години у селі Новостав Луцького району.
На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили загорання.
Нагадаємо, що 20 січня в одній із дев’ятиповерхівок Луцька трапилась пожежа. Загорання відбулося у підвальному приміщенні будинку.
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