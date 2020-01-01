У селі під Луцьком горів дачний будинок





Про це у коментарі Інформаційному агентству Ірина Варварук.



З її слів, пожежа у одному із дачних будинків трапилася вчора, 20 січня, близько 11:30 години у селі Новостав Луцького району.



На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили загорання.



Нагадаємо, що 20 січня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік Луцька загорівся один із дачних будинків.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській областіЗ її слів, пожежа у одному із дачних будинків трапилася вчора, 20 січня, близько 11:30 години у селі Новостав Луцького району.На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили загорання.Нагадаємо, що 20 січня в одній із дев’ятиповерхівок Луцька трапилась пожежа . Загорання відбулося у підвальному приміщенні будинку.

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