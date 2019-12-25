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Як придбати авто та зекономити тисячі доларів: спеціальна пропозиція від WEST AUTO HUB*

Як придбати авто та зекономити тисячі доларів: спеціальна пропозиція від WEST AUTO HUB*
WEST AUTO HUB пропонує клієнтам унікальну послугу — ви можете придбати автомобіль за дуже вигідною ціною. Таку можливість надає голландська компанія STORY AUTO OUTLET, з якою співпрацює WEST AUTO HUB.

STORY AUTO OUTLET займається продажем нових моделей авто у Європі. Компанія імпортує транспортні засоби великими партіями, тому ціна на них значно менша, ніж ринкова. «Представник STORY AUTO OUTLET Пол Хаген працює з нами вже 3 роки, тому ми впевнені у якості цих машин» - кажуть у WEST AUTO HUB.

«Ми працюємо з компанією STORY AUTO OUTLET вже протягом довгого часу. Нам не потрібно їхати за кордон та перевіряти технічний стан машини, адже співпраця перевірена роками, й авто завжди приїжджають такі, як було заявлено. Окрім того, ми працюємо офіційно й прозоро: підписуємо договір про купівлю та отримуємо від продавця усі необхідні документи. Уже багато наших клієнтів скористалися такою можливістю та зекономили гроші на омріяній автівці», - розповіла керівник компанії WEST AUTO HUB Юлія Риковська.
Як придбати авто та зекономити тисячі доларів: спеціальна пропозиція від WEST AUTO HUB*

WEST AUTO HUB щороку викуповує у голландської компанії понад 50 автомобілів, і ця кількість постійно збільшується. Клієнти отримують можливість купити якісний автомобіль зі знижкою, яка сягає до 25 тисяч доларів. Кожен може обрати авто, яке є у наявності за нижчою ціною, звернутися до WEST AUTO HUB й отримати машину «під ключ».

У WEST AUTO HUB за такою пропозицією вже придбали Land Rover Discovery та Jaguar I-PACE
Як придбати авто та зекономити тисячі доларів: спеціальна пропозиція від WEST AUTO HUB*
Як придбати авто та зекономити тисячі доларів: спеціальна пропозиція від WEST AUTO HUB*

Переглянути актуальні позиції таких авто можна на сайті компанії https://westautohub.ua/ua/, їх список постійно оновлюється. Однак кількість машин зі знижкою обмежена. Зателефонуйте, щоб отримати додаткові деталі: 067 158 86 08

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк
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