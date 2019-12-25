Як придбати авто та зекономити тисячі доларів: спеціальна пропозиція від WEST AUTO HUB*





STORY AUTO OUTLET займається продажем нових моделей авто у Європі. Компанія імпортує транспортні засоби великими партіями, тому ціна на них значно менша, ніж ринкова. «Представник STORY AUTO OUTLET Пол Хаген працює з нами вже 3 роки, тому ми впевнені у якості цих машин» - кажуть у WEST AUTO HUB.



«Ми працюємо з компанією STORY AUTO OUTLET вже протягом довгого часу. Нам не потрібно їхати за кордон та перевіряти технічний стан машини, адже співпраця перевірена роками, й авто завжди приїжджають такі, як було заявлено. Окрім того, ми працюємо офіційно й прозоро: підписуємо договір про купівлю та отримуємо від продавця усі необхідні документи. Уже багато наших клієнтів скористалися такою можливістю та зекономили гроші на омріяній автівці», - розповіла керівник компанії WEST AUTO HUB Юлія Риковська.



WEST AUTO HUB щороку викуповує у голландської компанії понад 50 автомобілів, і ця кількість постійно збільшується. Клієнти отримують можливість купити якісний автомобіль зі знижкою, яка сягає до 25 тисяч доларів. Кожен може обрати авто, яке є у наявності за нижчою ціною, звернутися до WEST AUTO HUB й отримати машину «під ключ».



У WEST AUTO HUB за такою пропозицією вже придбали Land Rover Discovery та Jaguar I-PACE



Переглянути актуальні позиції таких авто можна на сайті компанії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. WEST AUTO HUB пропонує клієнтам унікальну послугу — ви можете придбати автомобіль за дуже вигідною ціною. Таку можливість надає голландська компанія STORY AUTO OUTLET, з якою співпрацює WEST AUTO HUB.STORY AUTO OUTLET займається продажем нових моделей авто у Європі. Компанія імпортує транспортні засоби великими партіями, тому ціна на них значно менша, ніж ринкова. «Представник STORY AUTO OUTLET Пол Хаген працює з нами вже 3 роки, тому ми впевнені у якості цих машин» - кажуть у WEST AUTO HUB.«Ми працюємо з компанією STORY AUTO OUTLET вже протягом довгого часу. Нам не потрібно їхати за кордон та перевіряти технічний стан машини, адже співпраця перевірена роками, й авто завжди приїжджають такі, як було заявлено. Окрім того, ми працюємо офіційно й прозоро: підписуємо договір про купівлю та отримуємо від продавця усі необхідні документи. Уже багато наших клієнтів скористалися такою можливістю та зекономили гроші на омріяній автівці», - розповіла керівник компанії WEST AUTO HUBWEST AUTO HUB щороку викуповує у голландської компанії понад 50 автомобілів, і ця кількість постійно збільшується. Клієнти отримують можливість купити якісний автомобіль зі знижкою, яка сягає до 25 тисяч доларів. Кожен може обрати авто, яке є у наявності за нижчою ціною, звернутися до WEST AUTO HUB й отримати машину «під ключ».У WEST AUTO HUB за такою пропозицією вже придбали Land Rover Discovery та Jaguar I-PACEПереглянути актуальні позиції таких авто можна на сайті компанії https://westautohub.ua/ua/ , їх список постійно оновлюється. Однак кількість машин зі знижкою обмежена. Зателефонуйте, щоб отримати додаткові деталі: 067 158 86 08

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