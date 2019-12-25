Як придбати авто та зекономити тисячі доларів: спеціальна пропозиція від WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 10:27
WEST AUTO HUB пропонує клієнтам унікальну послугу — ви можете придбати автомобіль за дуже вигідною ціною. Таку можливість надає голландська компанія STORY AUTO OUTLET, з якою співпрацює WEST AUTO HUB.
STORY AUTO OUTLET займається продажем нових моделей авто у Європі. Компанія імпортує транспортні засоби великими партіями, тому ціна на них значно менша, ніж ринкова. «Представник STORY AUTO OUTLET Пол Хаген працює з нами вже 3 роки, тому ми впевнені у якості цих машин» - кажуть у WEST AUTO HUB.
«Ми працюємо з компанією STORY AUTO OUTLET вже протягом довгого часу. Нам не потрібно їхати за кордон та перевіряти технічний стан машини, адже співпраця перевірена роками, й авто завжди приїжджають такі, як було заявлено. Окрім того, ми працюємо офіційно й прозоро: підписуємо договір про купівлю та отримуємо від продавця усі необхідні документи. Уже багато наших клієнтів скористалися такою можливістю та зекономили гроші на омріяній автівці», - розповіла керівник компанії WEST AUTO HUB Юлія Риковська.
WEST AUTO HUB щороку викуповує у голландської компанії понад 50 автомобілів, і ця кількість постійно збільшується. Клієнти отримують можливість купити якісний автомобіль зі знижкою, яка сягає до 25 тисяч доларів. Кожен може обрати авто, яке є у наявності за нижчою ціною, звернутися до WEST AUTO HUB й отримати машину «під ключ».
У WEST AUTO HUB за такою пропозицією вже придбали Land Rover Discovery та Jaguar I-PACE
Переглянути актуальні позиції таких авто можна на сайті компанії https://westautohub.ua/ua/, їх список постійно оновлюється. Однак кількість машин зі знижкою обмежена. Зателефонуйте, щоб отримати додаткові деталі: 067 158 86 08
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
STORY AUTO OUTLET займається продажем нових моделей авто у Європі. Компанія імпортує транспортні засоби великими партіями, тому ціна на них значно менша, ніж ринкова. «Представник STORY AUTO OUTLET Пол Хаген працює з нами вже 3 роки, тому ми впевнені у якості цих машин» - кажуть у WEST AUTO HUB.
«Ми працюємо з компанією STORY AUTO OUTLET вже протягом довгого часу. Нам не потрібно їхати за кордон та перевіряти технічний стан машини, адже співпраця перевірена роками, й авто завжди приїжджають такі, як було заявлено. Окрім того, ми працюємо офіційно й прозоро: підписуємо договір про купівлю та отримуємо від продавця усі необхідні документи. Уже багато наших клієнтів скористалися такою можливістю та зекономили гроші на омріяній автівці», - розповіла керівник компанії WEST AUTO HUB Юлія Риковська.
WEST AUTO HUB щороку викуповує у голландської компанії понад 50 автомобілів, і ця кількість постійно збільшується. Клієнти отримують можливість купити якісний автомобіль зі знижкою, яка сягає до 25 тисяч доларів. Кожен може обрати авто, яке є у наявності за нижчою ціною, звернутися до WEST AUTO HUB й отримати машину «під ключ».
У WEST AUTO HUB за такою пропозицією вже придбали Land Rover Discovery та Jaguar I-PACE
Переглянути актуальні позиції таких авто можна на сайті компанії https://westautohub.ua/ua/, їх список постійно оновлюється. Однак кількість машин зі знижкою обмежена. Зателефонуйте, щоб отримати додаткові деталі: 067 158 86 08
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
1000–1500 гривень за кожен перетин кордону: двоє волинських митників вимагали хабарі у перевізника
Сьогодні, 10:36
Члени сімей загиблих під час ліквідації аварії на ЧАЕС їздитимуть у Чорнобиль за кошти Луцька
Сьогодні, 10:29
Як придбати авто та зекономити тисячі доларів: спеціальна пропозиція від WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 10:27
В Іспанії вирує убивчий шторм: жертвою стихії став українець
Сьогодні, 10:13
Чоловік з Волині, у якого виявили правець, помер
Сьогодні, 09:55
Медіа