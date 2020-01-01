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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 січня
У Волинській області у середу очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі без опадiв. Вранці та вдень невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вiтер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 1-6°тепла.

У Луцьку також - хмарна погода з проясненнями. Вночi без опадiв. Вранці та вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вiтер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0º, вдень 3-5°тепла

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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