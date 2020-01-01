22 cічня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують день народження відома в Україні і світі майстриня-соломникарка, майстер народної творчості Українита голова Любешівської громади(на фото).Також особисте свято сьогодні у однієї з засновниць мистецького об'єднання "стендаЛь", випусковий редакторта багаторічного керівника обласного виборчкомуІменини 22 січня відзначають Петро, Пилип та Олена.Вітаємо усіх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття, невичерпної наснаги.Окрім цього, сьогодні в Україні відзначають День Соборності і Свободи. Це державне свято символізує єдність українських земель.Цього дня 1919 року у Києві на Софійській площі був оприлюднений договір, що увійшов у історію як «Акт Злуки» – акт об’єднання українських земель. Його підписали лідери Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.Цьогоріч у Луцьку, як і по всій Україні, у 97 річницю проголошення Акту Соборності українських земель повторять приклад першого “живого” ланцюга в Україні, який у січні 1990 року з’єднав Київ та Львів. Детальніше про це читайте в статті "У Луцьку з'явиться «живий» ланцюг".Окрім цього, 22 січня 2014 на четвертий день протистоянь на вулиці Грушевського в Києві з'явилися перші загиблі. Цей день в Україні назвали "Кривавим Днем Соборності".