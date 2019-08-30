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За добу волинянин майже 500 разів викликали «швидку»

За добу волинянин майже 500 разів викликали «швидку»
За добу, 20 січня, волиняни зверталися до медиків екстреної медчної допосоги 496 разів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

В Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 496 звернень, бригади екстреної медичної допомоги здійснили 390 виїздів, з них 14 – безрезультатні.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 131 особу.

Медики здійснили виїздів по області:
2 – з приводу гострий коронарний синдром;
12 – з приводу ГПМК;
1 – з приводу кримінальний травматизм.

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Теги: медицина, швидка, Волинь
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