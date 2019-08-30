За добу волинянин майже 500 разів викликали «швидку»
Сьогодні, 05:11
За добу, 20 січня, волиняни зверталися до медиків екстреної медчної допосоги 496 разів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
В Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 496 звернень, бригади екстреної медичної допомоги здійснили 390 виїздів, з них 14 – безрезультатні.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 131 особу.
Медики здійснили виїздів по області:
2 – з приводу гострий коронарний синдром;
12 – з приводу ГПМК;
1 – з приводу кримінальний травматизм.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
В Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 496 звернень, бригади екстреної медичної допомоги здійснили 390 виїздів, з них 14 – безрезультатні.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 131 особу.
Медики здійснили виїздів по області:
2 – з приводу гострий коронарний синдром;
12 – з приводу ГПМК;
1 – з приводу кримінальний травматизм.
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