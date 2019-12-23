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На Волині через «пожежу» зі школи евакуювали учнів. ФОТО

На Волині через «пожежу» зі школи евакуювали учнів. ФОТО
Ратнівські рятувальники провели профілактичні заходи щодо навчання учнів правил безпеки життєдіяльності.

21 січня працівники 14-ї ДПРЧ смт Ратне Управління ДСНС у Волинській області провели навчальну евакуацію учнів ГІрниківської ЗОШ, - повідомляє прес-служба управління ДСНС

Адміністрація школи провела навчальну евакуацію учнів закладу освіти. За легендою пожежа трапилась у майстерні на першому поверсі. Учні за сигналом організовано евакуювались через 3 евакуаційних виходи. Після шикування вчителі доповіли директору про наявність усіх учнів.
На Волині через «пожежу» зі школи евакуювали учнів. ФОТО


Наступним етапом було знайомство з особливостями професії рятувальника, їх оснащенням. Пожежники розповіли тактико-технічні характеристики техніки та продемонстрували у роботі аварійно рятувальний інструмент, який використовується при наданні допомоги людям під час ДТП.
На Волині через «пожежу» зі школи евакуювали учнів. ФОТО

Кожен охочий міг спробувати себе у ролі рятувальника – приміряти бойовий одяг та апарати на стисненому повітрі.
На Волині через «пожежу» зі школи евакуювали учнів. ФОТО

Вогнеборці також розповіли дітям про порядок користування вогнегасником та продемонстрували принцип його дії, вручили дітям листівки з правил безпеки життєдіяльності.

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Теги: навчання, Ратне, Волинь, ДСНС
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