На Волині через «пожежу» зі школи евакуювали учнів. ФОТО

Ратнівські рятувальники провели профілактичні заходи щодо навчання учнів правил безпеки життєдіяльності.21 січня працівники 14-ї ДПРЧ смт Ратне Управління ДСНС у Волинській області провели навчальну евакуацію учнів ГІрниківської ЗОШ, - повідомляє прес-служба управління ДСНСАдміністрація школи провела навчальну евакуацію учнів закладу освіти. За легендою пожежа трапилась у майстерні на першому поверсі. Учні за сигналом організовано евакуювались через 3 евакуаційних виходи. Після шикування вчителі доповіли директору про наявність усіх учнів.Наступним етапом було знайомство з особливостями професії рятувальника, їх оснащенням. Пожежники розповіли тактико-технічні характеристики техніки та продемонстрували у роботі аварійно рятувальний інструмент, який використовується при наданні допомоги людям під час ДТП.Кожен охочий міг спробувати себе у ролі рятувальника – приміряти бойовий одяг та апарати на стисненому повітрі.Вогнеборці також розповіли дітям про порядок користування вогнегасником та продемонстрували принцип його дії, вручили дітям листівки з правил безпеки життєдіяльності.