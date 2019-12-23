На Волині через «пожежу» зі школи евакуювали учнів. ФОТО
Сьогодні, 02:19
Ратнівські рятувальники провели профілактичні заходи щодо навчання учнів правил безпеки життєдіяльності.
21 січня працівники 14-ї ДПРЧ смт Ратне Управління ДСНС у Волинській області провели навчальну евакуацію учнів ГІрниківської ЗОШ, - повідомляє прес-служба управління ДСНС
Адміністрація школи провела навчальну евакуацію учнів закладу освіти. За легендою пожежа трапилась у майстерні на першому поверсі. Учні за сигналом організовано евакуювались через 3 евакуаційних виходи. Після шикування вчителі доповіли директору про наявність усіх учнів.
Наступним етапом було знайомство з особливостями професії рятувальника, їх оснащенням. Пожежники розповіли тактико-технічні характеристики техніки та продемонстрували у роботі аварійно рятувальний інструмент, який використовується при наданні допомоги людям під час ДТП.
Кожен охочий міг спробувати себе у ролі рятувальника – приміряти бойовий одяг та апарати на стисненому повітрі.
Вогнеборці також розповіли дітям про порядок користування вогнегасником та продемонстрували принцип його дії, вручили дітям листівки з правил безпеки життєдіяльності.
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21 січня працівники 14-ї ДПРЧ смт Ратне Управління ДСНС у Волинській області провели навчальну евакуацію учнів ГІрниківської ЗОШ, - повідомляє прес-служба управління ДСНС
Адміністрація школи провела навчальну евакуацію учнів закладу освіти. За легендою пожежа трапилась у майстерні на першому поверсі. Учні за сигналом організовано евакуювались через 3 евакуаційних виходи. Після шикування вчителі доповіли директору про наявність усіх учнів.
Наступним етапом було знайомство з особливостями професії рятувальника, їх оснащенням. Пожежники розповіли тактико-технічні характеристики техніки та продемонстрували у роботі аварійно рятувальний інструмент, який використовується при наданні допомоги людям під час ДТП.
Кожен охочий міг спробувати себе у ролі рятувальника – приміряти бойовий одяг та апарати на стисненому повітрі.
Вогнеборці також розповіли дітям про порядок користування вогнегасником та продемонстрували принцип його дії, вручили дітям листівки з правил безпеки життєдіяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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