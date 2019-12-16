На Волині відкрили полігон спортивного орієнтування
Сьогодні, 06:18
Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства разом із Волинсим ОУЛМГ створили полігон для спортивного орієнтування.
Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.
"Полігон створено з метою навчальної, тренувальної, оздоровчої, рекреаційної роботи для проведення змагань і спортивно-масових заходів серед учнівської молоді та інших груп населення", – розповів директор КЗ «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради» Богдан Бальбуза.
На відкриття зібралися туристи з Луцька, Ковеля, Старої Вижівки та Луцького району, приїхав голова обласної організації Товариства лісівників України, начальник відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ Борис Бабеляс.
Лісівник запевнив, що і надалі ця туристична мекка Волині матиме усіляку підтримку від лісівників. Також розповів тренерам та їхнім вихованцям про роботу лісогосподарств, діяльність лісівників, створення лісів, їх догляд, збереження, охорону. Зауважив при цьому: «Перебування дітей чи дорослих на теренах лісу викликає тільки позитивні емоції і формує особливе ставлення до лісу, який нас оточує. Тим паче, що проводити змагання у лісовому масиві і для здоров’я корисно, й естетично приємно, і служить справі, примножує спортивні результати.
Варто зазначити, що ліс, де створили полігон - ідеальне місце для таких навчань. Тут рельєф балкового типу, добра прохідність, хоч місцевість складна сама по собі. Є галявини, ями, мікроямки, урвища, пагорби, невеличкі болота.
Заввіділом спортивного орієнтування Волинському обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства Ігор Мальчик розповідає, що для тренувань вони використовують також Воротнівський ліс – він більш складний, має великі схили, круті спуски і підйоми, глибокі яри.
Чоловік вважає, що полігон зі спортивного орієнтування допоможе покращити цю роботу.
"Ми давно про нього мріяли, крок за кроком йшли до цього і ось досягли потрібного результату, – зазначає. – Відсьогодні діти зможуть краще оволодівати знаннями, маючи можливість тренуватися на такому полігоні. Втім, він передбачений не тільки для тренувань дітей зі спортивного орієнтування, але й для рекреаційних потреб широкого загалу населення. Кожна людина, користуючись цим полігоном, може пройти цей ліс за допомогою карти"
"Площа полігону – 1,5-2 квадратних кілометри. Це доволі багато. – Лісівники надали нам можливість поставити стовпчики, на яких нанесена символіка спортивного орієнтування, і це дуже полегшує роботу організаторам заходів, адже щоразу після чергових тренувань чи змагань нема потреби знімати чи ставити контрольні пункти. – каже Ігор Мальчик. – Віднині вони тут стоять постійно. Приїхав і тренуйся. Ми дуже вдячні лісівникам за підтримку, розуміння і можливість реалізувати давню мрію багатьох поколінь спортивних орієнтувальників".
Карти та детальнішу інформацію про поліго можна знати ТУТ
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Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.
"Полігон створено з метою навчальної, тренувальної, оздоровчої, рекреаційної роботи для проведення змагань і спортивно-масових заходів серед учнівської молоді та інших груп населення", – розповів директор КЗ «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради» Богдан Бальбуза.
На відкриття зібралися туристи з Луцька, Ковеля, Старої Вижівки та Луцького району, приїхав голова обласної організації Товариства лісівників України, начальник відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ Борис Бабеляс.
Лісівник запевнив, що і надалі ця туристична мекка Волині матиме усіляку підтримку від лісівників. Також розповів тренерам та їхнім вихованцям про роботу лісогосподарств, діяльність лісівників, створення лісів, їх догляд, збереження, охорону. Зауважив при цьому: «Перебування дітей чи дорослих на теренах лісу викликає тільки позитивні емоції і формує особливе ставлення до лісу, який нас оточує. Тим паче, що проводити змагання у лісовому масиві і для здоров’я корисно, й естетично приємно, і служить справі, примножує спортивні результати.
Варто зазначити, що ліс, де створили полігон - ідеальне місце для таких навчань. Тут рельєф балкового типу, добра прохідність, хоч місцевість складна сама по собі. Є галявини, ями, мікроямки, урвища, пагорби, невеличкі болота.
Заввіділом спортивного орієнтування Волинському обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства Ігор Мальчик розповідає, що для тренувань вони використовують також Воротнівський ліс – він більш складний, має великі схили, круті спуски і підйоми, глибокі яри.
Чоловік вважає, що полігон зі спортивного орієнтування допоможе покращити цю роботу.
"Ми давно про нього мріяли, крок за кроком йшли до цього і ось досягли потрібного результату, – зазначає. – Відсьогодні діти зможуть краще оволодівати знаннями, маючи можливість тренуватися на такому полігоні. Втім, він передбачений не тільки для тренувань дітей зі спортивного орієнтування, але й для рекреаційних потреб широкого загалу населення. Кожна людина, користуючись цим полігоном, може пройти цей ліс за допомогою карти"
"Площа полігону – 1,5-2 квадратних кілометри. Це доволі багато. – Лісівники надали нам можливість поставити стовпчики, на яких нанесена символіка спортивного орієнтування, і це дуже полегшує роботу організаторам заходів, адже щоразу після чергових тренувань чи змагань нема потреби знімати чи ставити контрольні пункти. – каже Ігор Мальчик. – Віднині вони тут стоять постійно. Приїхав і тренуйся. Ми дуже вдячні лісівникам за підтримку, розуміння і можливість реалізувати давню мрію багатьох поколінь спортивних орієнтувальників".
Карти та детальнішу інформацію про поліго можна знати ТУТ
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