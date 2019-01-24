Луцькі муніципали шукають господаря загубленого iPhone
Сьогодні, 22:19
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради шукають власника загубленого телефону.
Про це йдеться на сторінці муніципалів у фейсбуці.
Один з інспекторі муніципальної варти знайшов телефон в районі ТЦ «Гостинець» на проспекті Соборності.
"Оскільки телефон та сім-карта заблоковані прохання власнику телефона звернутись на гарячу лінію ГШР 0670000679 або за тел.0994906545", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці муніципалів у фейсбуці.
Один з інспекторі муніципальної варти знайшов телефон в районі ТЦ «Гостинець» на проспекті Соборності.
"Оскільки телефон та сім-карта заблоковані прохання власнику телефона звернутись на гарячу лінію ГШР 0670000679 або за тел.0994906545", - йдеться у дописі.
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