Луцькі муніципали шукають господаря загубленого iPhone





Про це йдеться на сторінці муніципалів у фейсбуці.



Один з інспекторі муніципальної варти знайшов телефон в районі ТЦ «Гостинець» на проспекті Соборності.



"Оскільки телефон та сім-карта заблоковані прохання власнику телефона звернутись на гарячу лінію ГШР 0670000679 або за тел.0994906545", - йдеться у дописі.



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