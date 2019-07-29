Били і душили: на Рівненщині напали на активістку, яка писала про корупцію в лікарні

На Рівненщині напали на активістку, яка писала у корупцію та непрофесійне ставлення лікарів.Про це повідомляє Кореспондент.На активісткунапали в під'їзді її будинку в місті Вараш Рівненській області. Напад стався в присутності дворічної дитини активістки. Нападник вимагав, щоб жінка видалила групу у Viber, де вона писала про корупцію в місті."У суботу (18 січня. - ред.) я поверталася від свекрухи зі своєю дворічною дитиною. Коли закривала двері квартири, ззаду на мене напав невідомий, різко відкрив двері і взяв за горло. У той же час він кричав: "У тебе година, щоб видалити групу у Вайбері, - інакше я повернуся!" Моя дитина почала плакати, і він пішов", - заявила Ольга.Йдеться про групу у Viber, яку Ольга створила рік тому. Тоді вона зіткнулася з корупцією і непрофесійним ставленням у лікарні і створила цю групу, де обговорювала аналогічні проблеми з небайдужими жителями міста, місцевими депутатами і надавала документи.За словами активістки, у лікарні від пацієнтів вимагали купувати бинти, шприци, засоби для миття туалету, вимагали гроші за надання послуг, які мали бути безкоштовними.У зв'язку з нападом Кравчук звернулася в поліцію."За цим фактом поліцейські Вараського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини події, у тому числі й осіб, причетних до злочину", - повідомила прес-служба поліції області.Кравчук заявила, що під впливом погроз і нападу вона видалить групу у Viber і припинить антикорупційну діяльність, так як боїться за дитину.