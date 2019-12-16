На Львівщині голодують гірники
Сьогодні, 00:14
Представники чотирьох шахт ДП “Львіввугілля” оголосили голодування в приміщенні Львівської ОДА.
Про це повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
“Голодування на знак протесту проти невиплати зарплат оголосили очільниця Регіональної організації Незалежної профспілки гірників України м. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта „Лісова“), голови ППО НПГУ шахт „Межирічанська“, „Степова“ та „Червоноградська“ ДП „Львіввугілля“ — Василь Лесняк, Василь Семканич та Валерій Бабій відповідно. Вони перебувають у приміщенні Львівської ОДА та не збираються залишати будівлю доти, доки не буде вирішене питання заборгованості перед працівниками підприємства”, — повідомив Волинець.
За його словами, голова регіональної організації НПГУ м.Червоноград Мирослава Кафтан з місця подій повідомляє, що профспілковці вимагають, щоб в.о. голови Львівської ОДА терміново доповів президенту про критичну заборгованість та кризу галузі.
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Про це повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
“Голодування на знак протесту проти невиплати зарплат оголосили очільниця Регіональної організації Незалежної профспілки гірників України м. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта „Лісова“), голови ППО НПГУ шахт „Межирічанська“, „Степова“ та „Червоноградська“ ДП „Львіввугілля“ — Василь Лесняк, Василь Семканич та Валерій Бабій відповідно. Вони перебувають у приміщенні Львівської ОДА та не збираються залишати будівлю доти, доки не буде вирішене питання заборгованості перед працівниками підприємства”, — повідомив Волинець.
За його словами, голова регіональної організації НПГУ м.Червоноград Мирослава Кафтан з місця подій повідомляє, що профспілковці вимагають, щоб в.о. голови Львівської ОДА терміново доповів президенту про критичну заборгованість та кризу галузі.
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