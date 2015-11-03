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Після двох авіатрощ: компанія Boeing припинила виробництво літаків моделі 737 Max

Після двох авіатрощ: компанія Boeing припинила виробництво літаків моделі 737 Max
Компанія Boeing офіційно повідомила про припинення виробництва літаків 737 Max.

Про це пише Прямий, посилаючись на CNN.

Виробництво літаків припинили після двох смертельних авіакатастроф, внаслідок яких загинуло 346 осіб. Повідомляється, що у Вашингтоні й Техасі очікують відправлення в авіакомпанії по всьому світу близько 400 літаків.

Відомо, що компанії дають основну частину грошей лише після того, як авіакомпанія отримає літаки.

На час припинення виробництва співробітників переведуть на інші посади, їх звільняти не будуть.

Нагадаємо, що розслідування причин катастрофи лайнера Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані буде проходити за участю компанії Boeing.

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Теги: літакобудування, Boeing
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