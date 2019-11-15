Через грип у трьох областях на карантин закрили школи





З 21 до 26 січня у двох школах міста Олександрія Кіровоградської області призупинили навчальний процес, - повідомляє



Загалом у школах Олександрії кількість відсутніх учнів станом на 21 січня становить майже 20%.



Також з 20 січня призупинили навчальний процес у школах міста Селидове Донецької області.



Відомо, що з 22 до 27 січня включно через різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закривають навчальні заклади у місті Чортків Тернопільської області.

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