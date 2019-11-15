Через грип у трьох областях на карантин закрили школи
Сьогодні, 04:09
У Тернопільській, Донецькій та Кіровоградській областях через грип і ГРВІ почали закривати школи на карантин.
З 21 до 26 січня у двох школах міста Олександрія Кіровоградської області призупинили навчальний процес, - повідомляє Факти ICTV .
Загалом у школах Олександрії кількість відсутніх учнів станом на 21 січня становить майже 20%.
Також з 20 січня призупинили навчальний процес у школах міста Селидове Донецької області.
Відомо, що з 22 до 27 січня включно через різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закривають навчальні заклади у місті Чортків Тернопільської області.
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З 21 до 26 січня у двох школах міста Олександрія Кіровоградської області призупинили навчальний процес, - повідомляє Факти ICTV .
Загалом у школах Олександрії кількість відсутніх учнів станом на 21 січня становить майже 20%.
Також з 20 січня призупинили навчальний процес у школах міста Селидове Донецької області.
Відомо, що з 22 до 27 січня включно через різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закривають навчальні заклади у місті Чортків Тернопільської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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